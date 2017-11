La commémoration des tamarii volontaires à Cannes

Les tombes des onze tamarii volontaires enterrés à Cannes sous des stèles musulmanes ont retrouvé des stèles chrétiennes. Ces soldats morts lors de la Première Guerre Mondiale ont été honorés le 1er novembre dernier et le seront de nouveau le 11 novembre.

En mai 2016, l’histoire relatée par le journal Nice Matin avait fait réagir. Onze soldats polynésiens décédés en France lors de la Première Guerre Mondiale avaient été enterrés dans le cimetière du Grand Jas à Cannes sous des stèles musulmanes. Or, les soldats polynésiens étaient chrétiens. Depuis, la situation a été rétablie. Mercredi, un hommage a été rendu à ces onze soldats. Les chants traditionnels des militaires polynésiens du 21ème régiment d’infanterie de marine basé à Fréjus ont résonné dans le cimetière. La député Maina Sage et la délégué de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang, ont lu les onze noms des soldats. Un second hommage leur sera rendu le 11 novembre.

Les onze tamarii volontaires :

MOUAURA Paihura (1894-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 24 août 1894 à Tautira (Tahiti). Fils de Taumataura a MOUAURA, cultivateur, et de Taurua a TAURUA, couturière, domiciliés à Tautira. Il épouse à Tautira, le 1er novembre 1913, Teraimihia a MANAONAO, couturière. A la veille de son départ pour la guerre, il est cultivateur à Tautira. Parti de Tahiti le 28 mars 1916, avec le 3ème contingent sur le vapeur « Flora ». Il décède de maladie à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes le 13 août 1918 à l’âge de 24 ans.

TIAAHU Tuaarue (1882-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 17 avril 1882 à Papara (Tahiti). Fils de Tauvavau a TIAAHU et de Totoroiho a URAEVA, domiciliés à Papara. Il épouse le 7 décembre 1901 à Papara, Arae a UMA. Avant son départ pour la guerre, il est cultivateur à Papara. Il quitte Tahiti par le « Moana » le 7 juin 1916. Il embarque pour la France sur le « Gange » le 3 décembre 1916. Il décède le 1er août 1918 de bronchite, à l’hôpital complémentaire n°73 de Cannes dans les Alpes-Maritimes.

TETIARAHI Joseph, Aitamai (1898-1918) : Caporal au Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 10 septembre 1898 à Faa’a (Tahiti). Fils de Tevaearai a TETIARAHI, sacristain et de Tetuanuihururau a TUPUAITUA, domiciliés à Faa’a. Parti de Tahiti pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie sur le vapeur « Moana », avec le 9ème contingent, le 10 mai 1917. Décédé le 5 juin 1918 de tuberculose pulmonaire à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes.

MOE Teha (1889-1918) : Soldat tahitien. Citoyen français, il est né le 16 août 1889 à Arutua (Tuamotu). Fils de Fanura a MOE et de Terea a HOPINI, domiciliés à Arutua. Il est cultivateur à Faa’a (Tahiti) au moment de partir pour la guerre. Il quitte Papeete par le vapeur « Maitai » avec le 5ème contingent le 9 mai 1916. Il s’embarque ensuite pour la France à partir de Nouméa avec le 3ème contingent calédonien, le 3 décembre 1916 sur le « Gange ». il décède ed maladie le 3 avril 1918 à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes à l’âge de 29 ans.

TEIHOARII Tavi (1896-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 29 février 1896 à Tautira (Tahiti). Fils de Teriitauhiro a TEIHOARII, cultivateur et de Tetiaiti a TAU, blanchisseuse, domiciliés à Tautira. Parti pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie par le vapeur « Flora » le 28 mars 1916 avec le 3ème contingent. Il quitte Nouméa pour la France avec le 3ème contingent calédonien qui ‘embarque le 3 décembre 1916 sur le « Gange ». Décédé le 1er avril 1918 de maladie à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes.

TAEAE Tetuanui (1898-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 17 août 1898 à Vairao (Tahiti). Fils de Teahu a TAEAE, cultivateur et de Paorai a TOMA, blanchisseuse, domiciliés à Vairao. Résidant aux îles Cook, il part pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie par le vapeur « Paloona » le 13 juin 1917. Il embarque ensuite sur « El Kantara » pour la France le 10 novembre 1917. Décédé le 2 mars 1918 de maladie à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes.

FAATAE Aro (1893-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 9 juillet 1893 à Papara (Tahiti). Fils de Tami a RAIHENI, cultivateur et de Faatae a TAMAURI, blanchisseuse, domiciliés à Papara. Il est journalier à Papara au moment de son départ pour la guerre. Parti avec le 2ème contingent, le 15 février 1916, à bord du « Moana » pour rejoindre Nouméa. Il est ensuite embarqué, le 3 décembre 1916 sur le vapeur « Gange » en direction de la France. Il décède le 13 février 1918 à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes dans sa 25ème année.

MAIRAHI Moohono Purea (1897-1918) : Soldat de 1ère classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 3 février 1897 à Papeete (Tahiti). Fils de Teehuata a MAIRAHI, tailleur et de Tetiaveroa a TUAHINE, domiciliés à Mamao. Il exerce la profession de planton à Papeete. Il part avec le 2ème contingent pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie par le vapeur « Moana », le 15 février 1916. Il quitte Nouméa par « El Kantara » le 10 novembre 1917. Il décède d’une péritonite tuberculeuse à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes à l’âge de 21 ans.

HOPARA Teahui (1898-1919) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 13 juin 1898 à Teavara Teaharoa (Moorea). Fils de Teahui a TEAI, couturière âgée de dix-sept ans et de père inconnu. Reconnu en 1917 par Tetuahiti a ARIIOEHAU. Il quitte Papeete le9 mai 1917 sur le « Moana » pour Nouméa en Nouvelle-Calédonie et rejoint la France par « El Kantara » le 10 novembre 1917. Il décède le 27 février 1919 à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes de maladie « granulée » à l’âge de 21 ans.

TERAI Tetauroura (1891-1918) : Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique. Citoyen français, il est né le 26 septembre 1891 à Haapiti (Moorea). Décédé le 13 décembre 1918 de maladie, tuberculose intestinale, à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Sources ONACVG et M. Irénée Cordonnier

DAUPHIN Maria (1891-1918) : Né le 17 mars 1891 à Saint Denis de La Réunion. Soldat de 2ème classe du Bataillon Mixte du Pacifique, résidait à Tahiti où il a laissé une descendance. Décédé le 1er juin 1918 de maladie contractée en service à l’hôpital auxiliaire n°203 de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Sources ONACVG et M. Irénée Cordonnier