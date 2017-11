Inscrivez-vous maintenant pour voter aux territoriales

La campagne d’inscriptions sur les listes électorales a démarré en vue principalement des territoriales de 2018. Les personnes qui ne sont pas encore inscrites ont jusqu’au 30 décembre pour faire leur démarche.

Les élections territoriales de 2018 arrivent à grand pas. Si ce n’est pas déjà le cas, il est donc temps de s’inscrire sur les listes électorales. Le haut-commissariat précise que seules les personnes inscrites avant la fin 2017 pourront participer aux élections. Trois modalités d’inscriptions sont proposées.

– La plus classique en se présentant à la mairie au plus tard le samedi 30 décembre avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile d’au moins trois mois.

– Il est aussi possible de s’inscrire par courrier en envoyant le formulaire disponible sur www.service-public.fr. Le courrier doit être réceptionné par la mairie au plus tard le 30 décembre.

– Enfin pour les habitants de Arue, Hitia’a o te ra, Moorea-Maiao, Nuku Hiva, Papeete, Taputapuatea et Teva i Uta, l’inscription peut se faire par Internet au plus tard le 31 décembre à 23h59 sur le site www.service-public.fr.

Il sera demandé, lors de l’inscription, une adresse pour recevoir les plis de propagande électorale. D’ailleurs si vous êtes déjà inscrits et que vous n’avez pas reçu de propagande électorale lors des élections présidentielle et législatives de 2017, vous pouvez contacter votre mairie pour lui communiquer votre adresse.