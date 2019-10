La dengue de type 2 gagne encore du terrain

Le bulletin de veille sanitaire de ce lundi fait état de 382 nouveaux cas de dengue de type 2 entre le 23 septembre et le 5 octobre. Ce qui porte le nombre total de cas, depuis le début de l’année, à 1 488 cas autochtones et 2 cas importés. Tous les archipels sont désormais touchés.

11 îles polynésiennes sont désormais en phase d’épidémie, indique le bulletin de veille sanitaire. En l’espace de deux semaines, Ua Pou, Ua Huka et Hiva Oa, ainsi que Tahaa, sont passées du stade d’alerte au stade d’épidémie. Et Tubuai est désormais également en phase d’alerte.

Dans la période de référence du dernier bulletin, du 23 septembre au 5 octobre, 382 nouveaux cas de dengue de type 2 ont été comptabilisés. Cela représente une augmentation de 36% du nombre de malades en l’espace de deux semaines. 13 de ces personnes ont du être hospitalisées. 59% des nouveaux cas concernent des personnes de moins de 20 ans, moins bien immunisées car la dengue de type 2 n’était pas apparue au fenua depuis l’an 2000. On signale aussi 27 nouveaux cas de dengue non typée, et 10 nouveaux cas de dengue de type 1.

La Direction de la santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, et de douleurs musculaires et articulaires. Elle rappelle également l’importance du dégîtage hebdomadaire, car les pulvérisations n’ont qu’une action temporaire.