La dengue de type 2 progresse de 43% en deux semaines

Le bulletin de veille sanitaire publié ce lundi fait état de 254 nouveaux cas entre le 26 août et le 8 septembre, portant le total de cas recensés depuis le début de l’épidémie à 834 cas.

Le 25 août dernier, la direction de la Santé recensait 582 cas déclarés de dengue de type 2, ce qui représentait une augmentation de 62 % en deux semaines. La progression a conservé un rythme soutenu, puisque les autorités de santé annoncent aujourd’hui un total de 834 cas depuis le début de l’épidémie en février dernier.

47% des 254 nouveaux cas concernent des moins de 20 ans. Et 8 de ces cas récents ont donné lieu à une hospitalisation.

Raiatea passe en phase d’épidémie

L’île de Raiatea, qui était encore en phase d’alerte il y a deux semaines, est en phase d’épidémie depuis le 12 septembre. Les îles en phase épidémique sont Tahiti, Bora Bora, Moorea et Nuku Hiva.

L’île de Tubuai et celle de Ua Pou apparaissent à présent sur la liste des îles en phase d’alerte. Pour rappel, les autres îles en phase d’alerte sont Fakarava, Rangiroa, Huahine, Hiva Oa, Takaroa, Tahaa, Ua Pou, Tubuai et Fatu Hiva.

Le bulletin de veille sanitaire dénombre également 7 nouveaux cas de dengue de type 1, et 12 nouveaux cas non typés.

Fin de l’épidémie de grippe B

En revanche les autorités de santé notent que les syndromes grippaux sont en baisse par rapport à la période précédente, et elles n’ont noté qu’un seul cas de grippe B confirmé. La fin de l’épidémie est donc déclarée.

Enfin, 2 cas de leptospirose ont été identifiés à Huahine, tous deux ont nécessité une hospitalisation. On compte également un cas de méningite à éosinophile, dont le risque est aggravé par la consommation de taioro, de mitihue et de chevrettes.

Epidémie de rougeole en Nouvelle-Zélande

Une épidémie de rougeole est en cours depuis le début de l’année en Nouvelle-Zélande, et particulièrement dans la région d’Auckland qui concentre près de 83% des cas confirmés.

Les autorités sanitaires polynésiennes rappellent que « malgré l’excellente couverture vaccinale, l’apparition de cas de rougeole n’est pas exclue, notamment pour les personnes non ou mal vaccinées et celles nées avant 1995 n’ayant jamais eu cette maladie. » De leur côté, les autorités néo-zélandaises rappellent aux voyageurs se dirigeant vers Auckland que les voyageurs doivent être vaccinés au moins deux semaines avant leur voyage, et que les enfants voyageant vers Auckland doivent être vaccinés à 12 mois.