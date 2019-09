Tour Tahiti Nui : le maillot jaune change d’épaules

La 3ème étape se disputait ce lundi entre la mairie de Papeete et le vélodrome de Fautaua à Pirae. La course fut animée et à la fin c’est le Martiniquais Axel Carnier qui remporte l’étape et s’empare du maillot jaune de leader. Il bénéficie d’une erreur de la tête de course où deux coureurs ont pris la mauvaise direction alors que la victoire finale semblait se disputer entre eux deux.

120 km étaient au programme entre Papeete et Pirae. Point d’orgue de la course, l’ascension du Tahara’a à 10 km de l’arrivée. L’étape s’anime à partir du kilomètre 20 où une échappée de cinq coureurs dont Axel Carnier, le vainqueur du jour, prend la tête.

Le peloton ne reviendra jamais malgré plusieurs tentatives. L’écart monte à 30 secondes au kilomètre 40, puis atteint presque les deux minutes 20 kilomètres plus tard.

L’équipe Nouvelle-Calédonie sous l’impulsion du maillot jaune Rayann Lacheny tente le tout pour le tout mais ne parvient pas à rattraper les échappés.

Sont présents parmi les échappés Axel Carnier, Hervé Arcade et Nicolas Breuillard, respectivement à 10, 13 et 37 secondes. Le maillot jaune va changer d’épaules, reste à savoir en faveur de quel coureur. L’ascension du Tahara’a ne modifie pas les écarts et c’est Nicolas Breuillard qui passe le sommet seul en tête.

La victoire semble ouvrir les bras au coureur de Papeete Cycling mais une erreur de parcours impliquant également Hervé Arcade scelle les chances de sacre sur la ligne. Plus lucide, Axel Carnier ne s’est pas laissé avoir et aligne Tony Drouet au sprint pour remporter la 3ème étape du Tour Tahiti Nui. Il endosse le maillot jaune de leader par la même occasion. Les leaders dont l’ancien maillot jaune Rayann Lacheny passeront la ligne avec 1’25’ ‘ minute de retard. Axel Carnier ne s’enflamme pas et juge ce tour très ouvert au micro de Florian Courrège.

Au classement général, Axel Carnier devance désormais Hervé Arcade de 14 secondes et son coéquipier Nicolas Breuillard de 1’16 minute. Demain la 4ème étape emmènera le peloton à Puunui avec une ascension de 13% après un départ de la Pointe Vénus. L’arrivée sera une nouvelle fois jugée vers midi après une étape de 60 km, bien plus courte que les trois précédentes.