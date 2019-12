La dialyse à domicile enfin possible au fenua

Le ministre de la Santé Jacques Raynal est venu inaugurer un centre de dialyse flambant neuf à Mamao. Impulsé par l’Apair Apurad, une association à but non lucratif, ce centre est inédit en Polynésie et offre une formation aux patients afin de pratiquer eux-mêmes leur dialyse pour pouvoir se soigner depuis chez eux. La formation des patients est ainsi centralisée et leur permet de retrouver une autonomie de vie indispensable à l’épanouissement personnel.

La dialyse à domicile représente une avancée considérable pour les patients et leur prise en charge pour des insuffisances rénales. Ce type de traitement est parfaitement adapté à la dispersion géographique de la Polynésie française, avec des patients éparpillés. Avec ce nouveau système ils pourront rentrer chez eux à la fin d’une formation qui s’étend entre 3 et 5 semaines. Le centre peut accueillir 6 patients à la fois et réunit pour la première fois l’ensemble des équipes médicales dédiées au traitement par dialyse, des médecins qualifiés aux infirmières en passant par les psychologues, les assistantes sociales et les diététiciennes. Les problèmes de transport disparaissent pour les patients car une fois soignés à domicile, ils n’ont besoin de revoir le médecin ou l’infirmière qu’une fois tous les quatre à six mois. Et pour ceux des îles, plus besoin de trouver un logement sur Tahiti. Pour Alain Fournier, directeur médical d’Apura Aid, ce système est une révolution pour les patients.

Jean-Michel est un des bénéficiaires de ce nouveau système. Le matériel sera bientôt acheminé à son domicile pour qu’il puisse l’utiliser lui-même. Grâce à cela il va pouvoir reprendre son activité et retrouver son autonomie en quelques semaines à Tahaa.

Huit patients sont aujourd’hui formés à la dialyse à domicile. Le centre souhaite à terme installer au moins un patient par mois à domicile. Six cents personnes seraient en insuffisance rénale en Polynésie.