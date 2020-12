La DSP fait la chasse au paka devant les collèges et lycées

La DSP organise cette semaine une opération d’ampleur aux abords de plusieurs établissements scolaires de Papeete. Contrôles, fouilles, chiens anti-stups… Plusieurs jeunes gens ont déjà été interpellés, ce midi, en possession de paka.

La Mennais, Anne-Marie Javouhey, Pomare IV… Chassé-croisé de voitures de police, ce matin, devant plusieurs collèges et lycées de la capitale. Une quinzaine d’agents de la DSP ont enchaîné les contrôles des jeunes quittant ou entrant dans les établissements, mais aussi de ceux qui fréquentent les environs aux heures de sortie. L’idée : « sécuriser » les élèves et rassurer leurs parents. Le major Pierre Estall rappelle que l’opération, qui va durer jusqu’à vendredi, est encadrée est facilitée par une réquisition du procureur de la République. De quoi élargir temporairement les pouvoirs de contrôle de la police.

Si quelques verbalisations ont eu lieu pour des entorses au code de la route, c’est surtout la possession ou la vente de stupéfiants qui étaient en ligne de mire. Un élève d’un des établissements, ainsi qu’un jeune majeur qui attendait à la sortie ont été interpellés avec quelques grammes de cannabis sur eux. Les autres jeunes se prêtent aux contrôles sans fanfare, mais aussi sans difficultés.

Un nouveau maître-chien l’année prochaine à la DSP

Si l’opération avait une certaine envergure ce matin, les policiers sont « là très souvent », explique Dorian, lycéen à La Mennais qui reconnait que « beaucoup d’élèves fument du paka ». Beaucoup, mais pas lui, bien entendu. Les opérations de « dissuasion » de la DSP portent-elles leurs fruits ? « Je pense que les gens sont dissuadés d’en prendre ici, mais ça les arrêtera pas, estime-t-il. Il y en a toujours, mais ils sont plus méfiants ».

Les établissements scolaires sont-ils des points chauds du trafic de paka ? Pas nécessairement, répond le major Pierre Estall, « mais un point sensible : c’est notre jeunesse et on fait attention à eux ». Pour les aider dans cette mission de contrôle, les agents de la DSP avaient fait appel à deux douaniers venus avec leur chien renifleur. « Un outil efficace », explique le responsable de l’opération, qui rappelle que la police nationale a récemment perdu son seul maître-chien puis son fidèle compagnon, Jipsy. « Ils nous manquent », reconnait le major qui annonce qu’un agent devrait partir en début d’année en formation en Nouvelle-Zélande, pour revenir à la fin du premier trimestre avec un « chien-stup » opérationnel.