La Foire agricole prise d’assaut dès son ouverture

La 36e édition de la Foire agricole a été lancée ce matin sur le site de Outumaoro. Stands de légumes, d’horticulture, de maraichage, bien sûr, mais aussi conférences, animations et ateliers pédagogiques… L’évènement, qui dure jusqu’à dimanche se veut à la fois une fête du secteur primaire, mais aussi un outil de « sensibilisation » des jeunes et de la population sur le potentiel agricole du pays.

C’est reva pour la Foire agricole ! La 36e édition a été inaugurée ce matin sur les plateaux d’Outumaoro, en présence de nombreux élus du Pays, représentants des communes et du secteur. Mais avant même que la guirlande de fleurs soit coupée, des centaines de personnes parcouraient les allées fleuries d’Outumaoro. Cultivateurs à la recherche de bonnes affaires du côté des stands mécaniques, particuliers qui veulent développer leur main verte ou prêts à remplir leur panier de produits maraichers, scolaires, aussi, plutôt intéressés par les stands d’élevage… « Il y a déjà du monde partout, s’enthousiasme Thomas Moutame, président de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, organisatrice de l’évènement. L’annulation de l’édition 2020, et la tenue d’une foire limitée en stands, et surtout en entrée – à cause du passe sanitaire – l’année dernière, a créé « beaucoup d’attente », explique le tavana de Taputapuatea. Chez le public, mais surtout chez les exposants : « c’est un grand évènement pour nous, pour le secteur primaire, les éleveurs, les horticulteurs…, reprend le responsable de la CAPL. On avait prévu 230 stands, et là on est presque à 300″.

Dans les discours, c’est l’ambition agricole du fenua qui est mise en avant de part et d’autre. Qu’on souhaite, qu’on demande ou qu’on promette, l’idée, dans un contexte international qui l’exige, est de faire gagner le secteur en attractivité, de faire rebondir la production locale et le nombre d’emploi créés, et surtout de compléter la filière. Pour aller « du fa’a’apu à l’assiette », thème de cette 36e édition, il faut aussi trouver de nouveaux débouchés pour nos produits, et de nouvelles manières de les transformer et les commercialiser.

Si ce sont souvent les stands qui retiennent l’attention des visiteurs, la foire c’est tout un programme d’animations développé sur quatre jours. Des conférences, pour le grand public ou les professionnels, des ateliers culinaires ou agricoles, des animations d’entreprises aussi, notamment dans le secteur de l’agrotransformation… Mais la grande nouveauté, ce sont les potagers pédagogiques qui ont commencé à être plantés dès le début du mois, et qui sont presque à maturité sur les plateaux d’Outumaoro. 40 variétés de produits maraîchers sont en terre, de même que des arbres fruitiers, avec pour chaque parcelle, des spécialistes qui font visiter et répondent aux questions des curieux. Un exercice de sensibilisation pour les petits et les grands, explique Heimana, qui anime le fa’a’apu de la famille Aguillon. « On veut montrer aux jeunes qui n’ont pas de travail qu’ils peuvent retourner dans l’agriculture, qu’on peut se nourrir avec moins d’intrants et moins de produits importés », explique-t-elle. À l’entendre, chacun peut s’y mettre quelle que soit sa compétence, son terrain ou ses motivations :

La foire agricole restera ouverte jusqu’à dimanche, de 9h à 18h sur les plateaux d’Outumaoro. Le programme des évènements est à retrouver sur la page Facebook de la CAPL.