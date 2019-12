La force a conquis le Liberty

Pacific film, Radio 1 et Tiare Fm ont organisé mercredi soir l’avant-première du dernier épisode de la saga Star Wars, « L’ascension de Skywalker ». Un moment délicat et solennel pour les ultra fans de la saga.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine… ou plus proche de nous au cinéma Liberty de Papeete, soir de grosse influence mercredi. Et pour cause, l’évènement de l’année pour certains, voir de plusieurs décennies pour d’autres se jouait : l’avant-première de l’épisode IX de Star Wars « L’ascension de Skywalker ». Une AVP qui affichait complet dans les trois salles. Après 40 ans d’aventures intergalactiques, la Saga créée en 1977 par Georges Lucas prend fin sur cet ultime épisode. Une saga, un univers, qui a fédéré des dizaines de milliers de fans à travers le monde, et des fans très exigeant sur le respect de l’œuvre de Georges Lucas. L’enjeu était donc de taille pour réalisateur J.J Abrams, également aux manettes de l’épisode VII. D’autant plus que l’épisode précédent a été très mal reçu par la critique et les fans. Avec « L’ascension de Skywalker », le réalisateur et producteur des séries Lost et Westworld, et du reboot de Strar Trek, devait assurer une fin à la hauteur des espérances de tous. Ce que nous confirme ce fan, un peu spécial, grimé en Seigneur Sith, que vous allez reconnaître.

Dans cet ultime épisode, les fans retrouveront donc l’apprenti Jedi Rey, le pilote Poe et son droïde BB-8, le stormtrooper repenti Finn, mais aussi les incontournables C-3PO, R2D2 et Chewbacca. Il faudra également compter sur le « méchant » de cette récente trilogie, Kylo Renn. Et sans dévoiler le film, quelques visages bien connus du public averti. En parcourant le web, les critiques face à ce dernier opus sont plutôt partagées. On peut cependant assurer qu’il s’agit d’un divertissement de qualité, et que les plus de 200 spectateurs venus mercredi soir au Liberty sont repartis sourires aux lèvres.