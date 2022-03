La grande dictée lue à l’assemblée ce matin

Un extrait de Pele, la déesse du feu a été lu par la ministre de l’Éducation à l’occasion de la grande dictée ce vendredi. Pour l’occasion, 57 élèves et quelques personnalités ont occupé les sièges des représentants de l’assemblée dans l’hémicycle. Plus de 500 écoliers suivaient également la dictée par vidéoconférence dans tous les archipels.

C’est la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel qui a repris son rôle d’enseignant le temps de lire la grande dictée organisée à l’occasion de la semaine de la Francophonie. Ce vendredi 18 mars, 57 élèves de CM1 et CM2 de l’école Toata et de 6e du collège de Tipaerui étaient assis à la place des 57 représentants de l’Assemblée. La lecture était retransmise en direct à plus de 500 écoliers de tous les archipels. Ils ont eu le plaisir de retranscrire un texte extrait du livre Pele, la déesse du feu de Teura Camélia Marakai. Un texte qui avait été soigneusement tenu secret jusqu’au ce matin, précise la ministre :

L’objectif de cette dictée : partager un moment autour de la langue française. Elle est parlée par 520 millions de personnes dans le monde. Cette année l’événement était organisé pour la première fois par le club polynésien de la francophonie et le ministère de l’éducation.