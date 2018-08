La liste des Aito Taure’a pour le championnat U-19

Le championnat U-19 de l’Oceania Football Confederation se tiendra au stade Pater et à celui de Fautaua les 5 et 8 août prochains. La sélection tahitienne affrontera pour son premier match, la Nouvelle-Zélande, une équipe solide et donnée favorite par les observateurs. Si les Tahitiens se hissent jusqu’en finale ils seront qualifiés ainsi que leur adversaire pour participer au Mondial U-20 de la Fifa qui se déroulera en Pologne en 2019.

Les Aito Taure’a vont participer au championnat U-19 organisé par l’Oceania Football Confederation qui se tiendra les 5 et 8 août prochains. L’enjeu est d’importance car s’ils se qualifient pour la finale ils se verront délivrer un ticket pour le Mondial des U-20 en Pologne.

Pour l’heure, on connait les 20 joueurs qui porteront les couleurs de Tahiti. Avec 5 joueurs dans la liste finale, Ramanui Amau, Roonui Tehau, Mauri Heitaa, Hauragi Huri et Tevaearai Tamatai, l’AS Vénus est le club le plus représenté dans la sélection. L’AS JT voit trois de ses joueurs intégrer la team, Yann Vivi, Hugo Boube, et Rainui Nordman. L’AS Arue est représenté par Antonio Fiu et Ariimana Taaroamea, et l’AS Tefana par Etienne Nanuaiterai et Moana Pito.

Hennel Tehaamoana (AS Dragon), Tutehau Tufariua (AS Taiarapu), Orirau Teiho (AS Pirae), viennent compléter la liste ainsi que des joueurs évoluant en métropole dont, Eddy Kaspard et Kavai’ei Morgant tous deux au Trélissac FC, Terai Bremond (Toulouse FC), Keali’i Wong (AS Erstein), et Samuel Liparo (US Concarneau).

En attendant de chausser les crampons face aux Kiwis, les Aito Taure’a s’entraînent sous l’œil avisé du sélectionneur Bruno Tehaamoana, qui estime s’être entouré des meilleurs joueurs pour aller loin dans le tournoi.

Pour l’heure, les Tahitiens s’entraînent, travaillant notamment les coups de pieds arrêtés, arme qui n’est pas à négligé, comme on a pu le voir lors du Mondial en Russie. En tombant contre la Nouvelle-Zélande pour leur premier match, les Aito Taure’a affronteront le favori, il va falloir que les Tahitiens fassent preuve de discipline tactique et d’un mental d’acier. L’enjeu est de taille. Au bout, il y a une place pour le Mondial des U-20 en Pologne en mai 2019.

Rendez vous est donné à la population pour soutenir Tahiti, le dimanche 5 août à 18 heures au stade Pater, face à la Nouvelle-Zélande.

Les équipes en lice :

Groupe A : Tahiti, Tonga, Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle Zélande.

Groupe B : Salomon, Vanuatu, Fidji, Nouvelle Calédonie.