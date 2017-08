La liste des lauréats du concours de l’innovation numérique

Le ministre en charge du numérique, Jean-Christophe Bouissou, a procédé vendredi après-midi, lors d’une cérémonie organisée à la Présidence, à la remise des prix aux lauréats du concours pour l’innovation numérique 2017. Ce concours piloté par la Direction générale de l’économie numérique (DGEN) avait pour vocation d’encourager la création, le développement et la mise sur le marché de projets numériques innovants ou d’intégration originale au contexte de la Polynésie française.

Pas moins de 16 projets sur 34 ont été présélectionnés, avec une audition des porteurs de projet. Ils ont été classés selon leur crédibilité et selon l’expertise du candidat, la viabilité du modèle économique, le développement d’avantages concurrentiels dans le numérique, et l’impact en termes d’activité économique et d’emploi sur un horizon de 3 ans.

Dix prix ont donc été remis – dont un prix spécial du gouvernement – pour un montant total d’environ 12 millions Fcfp :

Le 1er prix (3 500 000 Fcfp) a été attribué à Stéphanie Chang Chen Chang pour le projet « Haere », une application mobile collaborative, dont l'objectif premier est de recenser et de partager sur une carte tous les plus beaux sites de randonnées de Polynésie française.

Le 2nd prix (2 500 000 Fcfp) a été remporté par Hinatea Colombani pour le projet « The Arioi Experience », un site internet accompagné d'applications mobiles pour la publication de contenus de formations sur le Ori Tahiti (vidéos pédagogiques et tutoriels sur la danse tahitienne, les percussions traditionnelles, la langue tahitienne.

Enfin, le 3ème prix (1 500 000 Fcfp) a été remis à Nathalie Colin-Fagotin pour le projet « FamiliPsy », une plateforme d'e-learning et d'accompagnement, pour aider les parents de Polynésie et d'ailleurs à réussir leur vie de famille, en leur proposant notamment des formations, des programmes interactifs, et un accompagnement personnalisé en ligne.

Six prix d’un montant de 600 000 Fcfp ont également été attribués à d’autres projets présentés. Le prix Spécial du Gouvernement de 1 000 000 Fcfp a quant à lui été remporté par Matairii Maire pour le projet « Va’a Spirit » qui propose une plateforme visant à développer la vente d’excursions en va’a en Polynésie et à l’international en mettant en relation les clubs de va’a avec des clients désireux de s’initier ou de parfaire leurs performances sportives.

