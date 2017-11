La lumière au bout du tunnel

Le tunnel du front de mer de Papeete est de nouveau éclairé après avoir été plongé dans le noir pendant des mois. Les inondations du début d’année avaient endommagé les projecteurs. Les travaux ont été réalisés par la société ECI pour un coût total de 15,4 millions de Fcfp.

En début d’année, lors des intempéries, le tunnel du front de mer, sur le boulevard Pomare, avait été entièrement inondé. Le système d’éclairage avait alors été endommagé, plongeant automobilistes et motards dans le noir. Ce n’est qu’en juin dernier que la direction de l’Équipement a lancé un appel d’offre pour la remise à neuf du système d’éclairage. La société ECI a été choisie et elle a installé des projecteurs équipés de Led, qui « ont une résistance très élevée et permettent un éclairage parfaitement uniforme, en entrée, en sortie et à l’intérieur du tunnel, pour un confort et une sécurité maximum des usagers », d’après la présidence. Il est précisé que l’éclairage est à 100% en journée pour éviter l’effet « trou noir » en entrée de tunnel ; la nuit, en revanche, le niveau d’éclairage est baissé de 20%.

Les travaux ont duré plusieurs mois. « C’est en fait l’approvisionnement du matériel qui prend du temps », avait-on expliqué du côté de l’Équipement, en juin dernier. Le marché était alors estimé à près de 20 millions de Fcfp, mais les travaux ont finalement coûté 15,4 millions de Fcfp.