Le premier rhum d’atoll au monde vient des Tuamotu

C’est une première mondiale. Le premier rhum dont les cannes à sucre sont cultivées sur un atoll vient des Tuamotu. La Brasserie du Pacifique a commercialisé jeudi le rhum blanc Mana’o Rangiroa.

Deux ans après la sortie du rhum Mana’o Taha’a, la Brasserie du Pacifique a commercialisé jeudi le premier rhum d’atoll, le Mana’o Rangiroa. 3 500 bouteilles ont été produites. Il aura fallu trois ans, tester douze variétés distinctes de cannes à sucre et trouver les deux cannes les plus adaptées pour trouver celle qui convenait le mieux au sol corallien de Rangiroa. C’est sur une parcelle de 6 000 m² que deux variétés de canne rouge rayée et de canne roseaux ont été plantées non loin des vignes de l’atoll. Finalement ce nouveau rhum s’inscrit dans le projet initial de créer des rhums typiquement polynésiens, comme l’explique Olivier Duret, ambassadeur du rhum Mana’o et responsable de l’organisation des producteurs et de la production du rhum.

MANAO 01 MANAO 01

Les variétés de cannes sont utilisées également pour la première fois. Les producteurs ne savent donc pas encore si le sol corallien joue un rôle particulier dans le goût du rhum. C’est un tout cas « la meilleure qualité que l’on ai jamais fait », assure Olivier Duret.

MANAO 02 MANAO 02

La Polynésie n’est pas encore spécialement réputée pour son rhum mais la présence de Mana’o au dernier salon de l’agriculture à Paris avait agréable surpris de nombreux visiteurs. En février prochain, le Mana’o Rangiroa sera présenté au salon de l’agriculture avec cette année l’occasion de remporter un titre.

MANAO 03 MANAO 03

Le projet du premier rhum d’atoll maintenant achevée, les producteurs aimeraient s’implanter aux Marquises et aux Australes. « Mais la logistique est importante avec une distillerie sur place, cela prendra donc quelques années », explique Olivier Duret. En attendant, une distillerie est en cours de construction à Taha’a.