La Maison de l’enfance de Punaauia récompensée aux Girafes awards

La Maison de l’enfance de Punaauia, antenne du Fare Tama Hau, a reçu un prix spécial du jury aux Girafes Awards, un concours de créativité organisé chaque année à l’occasion de la Semaine nationale de la petite enfance. Chaque entité participante doit élaborer un projet, un atelier, une animation, un jeu, qui implique le trio parents-enfants-professionnels et porte sur le thème de l’année : « Drôles d’histoires ! ».

Un livre, une activité et au moins deux personnes pour les partager… c’est la recette qui a valu un prix spécial du jury à la Maison de l’enfance de Punaauia pour les Girafes Awards, dès sa première participation. Plusieurs histoires polynésiennes ont été déclinées an ateliers permettant aux enfants de les vivre par le jeu, l’art plastique etc… « Cela a permis la découverte de la littérature locale par les familles, en mettant à disposition », grâce au prêt de la maison d’édition Au vent des îles, « des livres à destination des parents, sur le thème de la cuisine, de l’histoire de Tahiti et de la culture polynésienne » indique le communiqué.

Un partage constructif

Ces ateliers lecture sont inscrits dans la démarche de la maison de l’enfance et du Fare Tama Hau qui accueille et accompagne les enfants et les familles dans la prise en charge médico-sociale de l’enfant. « Il prépare l’accès à l’autonomie de l’enfant et son ouverture au lien social, en favorisant des rencontres, le partage, une entrée dans le langage et progressivement dans les apprentissages, dans un cadre extérieur à la cellule familiale. »

Avec communiqué