La police annonce des contrôles renforcés sur les vélos électriques

C’est par un message posté sur sa page Facebook que la direction territoriale de la police nationale annonce qu’elle va intensifier ses contrôles des vélos électriques. Les infractions « sont beaucoup trop nombreuses ».

Les conducteurs de vélos électriques sont prévenus. La direction territoriale de la police nationale (DTPN, ancienne DSP) a annoncé sur sa page Facebook qu’elle allait « élargir aux vélos électriques ses contrôles intensifiés sur les deux-roues ». « Les utilisateurs sont pleinement responsables de leur conduite et redevables des contraventions en cas d’infractions commises qui sont beaucoup trop nombreuses », est-il écrit. Pour le commandant divisionnaire Marc Cléarc’h, DTPN adjoint, l’objectif est de freiner les comportements irresponsables et dangereux de ces usagers de la route.

Non-respect des feux rouges, des stops, des sens interdits, des vélos qui roulent sur les zones piétonnes à grande vitesse… « Beaucoup trop d’abus sont constatés. » Et ce sont autant de contraventions auxquelles s’exposent les conducteurs de ces vélos électriques. Marc Cléarc’h rappelle qu’ils risquent une amende forfaitaire de 16 100 Fcfp. Jusqu’à aujourd’hui, aucun accident mortel impliquant ce genre d’engin n’a été relevé sur la zone police nationale mais des accidents corporels ont déjà eu lieu : « C’est inévitable. Une chute à 20km/h, en short et en savates, sans protection, ça créé des blessures aux victimes. » D’autant que non seulement ces vélos électriques atteignent des vitesses importantes mais très vite et en restant silencieux. Difficile donc de les entendre arriver. Mais aujourd’hui, la réglementation concernant ce type d’engin n’est toujours pas clarifiée. La problématique concerne la catégorie de véhicule : où faut-il le classer ?

Des réunions avec la direction des transports terrestres ont été organisées à ce sujet pour éclaircir apporter des réponses et le travail est toujours en cours. La police espère, à travers ce message sur Facebook, « attirer l’attention et faire réagir ». D’ailleurs, le post a eu beaucoup de succès. Certains commentent en regrettant l’absence de pistes cyclables et d’autres saluent la décision. « On se rend compte que ça concerne tout le monde », remarque Marc Cléarc’h.

Le commandant divisionnaire explique que les contrôles commenceront d’abord par une phase de sensibilisation et de prévention, sauf dans les cas extrêmes, avant de rentrer dans la répression. « On se doute bien que les gens qui circulent sur ce type d’engins n’ont pas forcément les moyens et que ces vélos permettent à ces personnes d’accéder à la mobilité, mais le problème est que certains mettent leur vie en danger ainsi que celle des autres usagers de la route. » Dans la nuit de vendredi à samedi, c’est une centaine de jeunes avec ces vélos électriques qui s’étaient réunis au centre-ville de Papeete : « Ce n’est pas qu’un problème de sécurité routière, c’est aussi un problème au niveau de l’ordre public. »