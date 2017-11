La réforme de la plongée votée par l’assemblée

Le projet de loi de pays relatif à l’exercice de la plongée subaquatique de loisir a finalement été voté jeudi matin par l’assemblée. Le texte, qui pendant plusieurs mois avait opposés pro et anti PADI, prévoit la création de différents brevets professionnels polynésiens qui serviront de garde-fous à l’arrivée des instructeurs PADI étrangers, soumis à des équivalences avant de pouvoir exercer.

Depuis le début de l’année, les services de la jeunesse et des sports et ceux du tourisme travaillent sur le toilettage de la loi du Pays réglementant l’exercice de la plongée en Polynésie. Une loi qui date de 1992 et qui ne cadre plus avec les objectifs économiques et touristiques du Pays. Les discussions sur cette réforme ont été houleuses entre deux écoles professionnels : les brevets internationaux pro PADI et les brevets d’Etat dits « fédéraux ». L’objectif du Pays était d’ouvrir le marché aux plongeurs polynésiens dans l’incapacité de financer un brevet d’Etat et pour qui l’option des brevets internationaux disponibles en Polynésie était avantageuse.

Le nouveau texte est finalement arrivé jeudi matin devant les représentants de l’assemblée. Le gouvernement a donc décidé d’ouvrir le marché aux instructeurs internationaux type PADI, mais pas sans quelques garde-fous. Le Pays va en effet créer, par arrêté, plusieurs types de brevets professionnels polynésiens sur lesquels les plongeurs internationaux devront se cadrer, comme l’explique la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.

Le texte a été voté, mais sans les neufs représentants UPLD qui se sont abstenus. La représentante Chantal Galenon a fait part de son inquiétude quant à la préservation des emplois locaux. Une position que ne comprend pas Nicole Bouteau, en raison du très faible nombre de plongeurs polynésiens qui travaillent sur le fenua.