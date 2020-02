La Tahitienne revient pour une 19e édition

La course féminine la plus célèbre de Polynésie est de retour. Pour la 19e édition, le 7 mars prochain, la course La Tahitienne se déroulera le samedi 7 mars à Pirae.

« Haere’ Mai les filles, c’est votre course », le slogan de l’affiche, donne le ton pour cette toute nouvelle édition de la course La Tahitienne. Une course où les Polynésiennes sont invitées à passer un bon moment mais aussi, pourquoi pas, relever un défi sportif et personnel. À La Tahitienne personne n’est jugé : on peut être débutante, avoir des kilos en trop, alterner marche et course, l’important c’est de bouger et de s’éclater.

Pour rappel, La Tahitienne est organisée par l’Association sportive courir en Polynésie (ASCEP) club affilié à la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) et sous l’égide de celle-ci.

Concernant le parcours : le départ aura lieu devant la mairie de Pirae en direction de Mahina, via la rue Tefaatau (magasin Select) et la rue Gadiot. Au rond-point de l’avenue Charles De Gaulle, direction Mahina. Au rond-point du RIMaP/P, retour vers la mairie de Pirae par l’avenue Pomare, et enfin l’entrée principale de la mairie où sera jugée l’arrivée.

En matière de règlement, cette course est ouverte aux femmes nées en 2008 et avant (catégorie benjamine, 12 ans au 31 décembre 2019). Pour les mineures, l’autorisation parentale est exigée. Les inscriptions sont limitées à 5 500 participantes.

Les bénéfices ainsi que l’intégralité des dons seront reversés à l’Association polynésienne d’aide aux patients atteints du cancer (APAC) en présence d’un représentant de chaque sponsor et d’un représentant de la mairie de Pirae.

La course se déroulera le samedi 7 mars 2019, le départ est fixé à 17 heures devant les jardins de la mairie de Pirae et sera précédé d’un échauffement collectif à 16h30.

Bulletin Inscription Entreprise La Tahitienne 2020