Quelques chaises, quelques tables et quelques dizaines de volontaires, cet après-midi à la salle omnisport de Vaipahu. Les équipes de la Direction de la santé et de la commune de Pirae y organisaient une session de vaccination pendant trois heures. 94 volontaires avaient répondu présent et ont chacun reçu une dose de vaccin monodose Janssen, plus pratique à conserver et à déplacer. Le tout sous le regard du tavana – président Édouard Fritch, venu promouvoir cette « vaccination mobile ». Elle doit permettre de relancer la campagne en cours depuis janvier, et qui connaît un léger essoufflement ces dernières semaines. En allant directement dans les quartiers, dans les vallées, les équipes sanitaires peuvent s’adresser à des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer et répondre de façon plus individuelle aux questions et aux doutes sur la vaccination.