L’AS Vénus remporte la coupe de Polynésie et s’offre un ticket pour la coupe de France

Le club de Mahina l’a emporté 2-1, samedi soir, contre l’AS Pirae, qui passe donc à côté d’un doublé après sa victoire en championnat. La reconnaissance « d’un gros travail » explique le coach de l’AS Vénus, heureux de pouvoir emmener ses bleu et blanc en Coupe de France.

Belle revanche pour l’AS Vénus. Après sa défaite, le 11 juin, contre l’AS Pirae, qui avait permis aux orange de conserver leur titre de champion de Polynésie, le club de Mahina l’a emporté sur son grand rival, samedi soir, en final de la coupe de Polynésie. « C’est une compétition différente, donc on ne le prenait pas vraiment pour une revanche, mais c’est vrai qu’il y avait eu une certaine domination de Pirae ces derniers temps », explique le coach des bleu et blanc, Samuel Garcia. Une domination balayée, de même que l’éventuel doublé de Pirae, qui a pourtant maintenu la pression toute la partie. Après plusieurs occasions en première période, désamorcées par Teave Teamotuaitau, impeccable dans les cages de Mahina, les orange ont bien cru l’emporter en ouvrant le score à la 67e minute sur corner de Gervais Chan Kat.

Sauf « qu’en coupe, ce sont les plus déterminés qui gagnent », comme le souligne Samuel Garcia. Et de la détermination, le deuxième du championnat n’en a pas manqué. Dès la 78e minute, le capitaine de Vénus, Teaonui Tehau, bien servi par Yann Pennequin, offre une tête d’égalisation à son équipe. « Filou », qui avait failli partir vers l’Europe l’année passée, sera encore une fois à l’œuvre dans les prolongations. Un coup franc tiré à une vingtaine de mettre des buts orange, atterri directement dans les filets. « C’est toute une équipe qui a répondu présent », insiste le coach de bleu et blanc :

Outre la reconnaissance d’une belle saison et d’une intense préparation, cette victoire offre à Venus un ticket pour la Coupe de France. « En espérant qu’on va voyager vers la Métropole », précise Samuel Garcia, impatient « d’aller à Clairfontaine pour voir les deux étoiles de l’équipe de France ».