Motu Link : un nouveau projet de compagnie low-cost en Polynésie

Islands Airline, silence radio Ce n’est pas la première fois qu’un projet de compagnie affiche sa volonté de concurrencer Air Tahiti, avec, jusqu’à présent plus de promesses que de résultats. En 2017, Islands Airline avait elle aussi déposé une demande de licence de transporteur. La compagnie, pilotée par l’homme d’affaire Bill Ravel, visait alors huit, puis douze destinations, sans compter des dessertes régionales, en parlant déjà d’une stratégie « low cost ». Le projet avait fait débat au sein du gouvernement : certains craignaient que ce nouvel acteur mette en péril l’équilibre de la compagnie historique, qui ne bénéficiait alors pas de délégation de service public – et donc de financements – sur les lignes les moins rentables. Islands Airline avait fini par obtenir une licence devant la justice administratives, fin 2018. Un an et demi plus tard, en juillet 2020, et après que la crise Covid a causé l’effondrement du marché aérien, Bill Ravel, au micro de Polynésie la 1ere, se déclarait contraint de « différer » son projet qui n’a depuis plus fait parler de lui. « Cela ne remet pas en cause l’exploitation future de la compagnie aérienne qui croit fermement au potentiel de croissance touristique de la destination Polynésie et travaille sans relâche à sa mise en exploitation, précisait alors le président d’Islands Airline Frank Mailleret. La concurrence est nécessaire ». Et elle semble se structurer.