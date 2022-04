Le 3e World Art Day-Tahiti distingué par le label Unesco

La troisième édition du World Art Day-Tahiti obtient cette année la reconnaissance officielle de l’Unesco. Ce 15 avril, Journée mondiale de l’art, était célébrée ce matin au Fare natura, l’écomusée de Moorea. La troisième partie de l’événement débutera mardi à la Maison de la Culture, salle Muriavai et l’entrée y est libre.

Depuis trois ans, le World Art Day-Tahiti rassemble les artistes du fenua pour s’inscrire dans la Journée mondiale de l’art, qui ici dure en réalité trois semaines et voyage dans trois lieux différents. Consécration : cette troisième édition reçoit le haut patronage de l’Unesco grâce au soutien du Conseil national français des arts plastiques.

« Les racines de la Polynésie avec cette ouverture à l’art contemporain »

Cette reconnaissance, le World Art Day l’a obtenue grâce aux efforts de Valmigot, qui souligne aussi le travail de chacun des membres de l’équipe organisatrice. « Avec Here’iti ça fait 3 ans qu’on avance sur le projet du World Art Day, rappelle-t-elle. Si les artistes ont tous un pied en Polynésie et œuvrent « sur les terres de Polynésie française », c’est bien d’art contemporain qu’il est question. « C’était important de pouvoir conforter les artistes du Pacifique dans cette légitimité à s’exposer, et à pouvoir communiquer sur le fait que ce sont des artistes contemporains ». Here’iti Vairaaroa travaille d’abord au sein du Fare Natura mais est aussi l’une des commissaires d’exposition, tout comme Viri Taimana. « La tradition est nécessaire, ce sont les racines, c’est le crédo Viri Taimana », explique Valmigot. « Mais il est là aussi pour apporter ces racines de la Polynésie avec cette ouverture à l’art contemporain dans le monde entier ».

La Journée mondiale de l’art est une date fixée en l’honneur de la naissance de Léonard de Vinci. Cette marque de reconnaissance promet de beaux jours au projet local pour l’artiste : « Que l’Unesco appose son logo et spécifiquement sur ce troisième opus, indique Valmigot, c’est devenir véritablement crédible et certainement nous ouvrir les portes d’autres expositions à l’international ».

Troisième épisode du World Art Day 2022 à la Maison de la Culture

Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand. Le Fare natura accueille le World Art Day-Tahiti en son sein depuis le 2 et jusqu’au 29 avril. Ce 15 avril, Journée mondiale de l’art, c’est au Fare natura de Moorea que l’événement étendait sa palette à la danse, avec une représentation inédite du centre de danse André Tschan, à retrouver sur la page Facebook de l’établissement. Le deuxième épisode est en cours à la galerie Winkler jusqu’au mardi 19 avril, et puis la troisième et dernière partie des célébrations se tiendra à la Maison de la Culture, salle Muriavai. L’exposition débutera mardi 19 avec son vernissage.