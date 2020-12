Le bio fait toujours plus d’adeptes

Le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, hébergé au lycée agricole de Moorea, a organisé une formation sur la pratique des engrais verts en agriculture biologique.

Douze stagiaires – agriculteurs, porteurs de projets en agriculture ou simple consommateurs – ont participé à cette formation théorique et pratique de 11 heures.

Il s’agissait cette fois de tout connaître sur les « engrais verts » appliqués à la culture de légumes. Les engrais verts sont ces plantes qui vont protéger et améliorer les sols entre deux cultures. Ils évitent de laisser les sols nus pour les enrichir, les protéger de l’érosion, et étouffer les mauvaises herbes.

La formation, conduite par Guillaume Delaunay et qui s’est terminée le 15 décembre, a fait découvrir cette pratique et ses bénéfices aux stagiaires, leur a montré les plantes utilisables et fait comprendre comment les intercaler entre les légumes, avant de leur apprendre à mettre en œuvre cette technique dans les champs.