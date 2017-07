Le Brando second meilleur hôtel au monde

La cérémonie des World’s Best Awards 2017 Reader’s du magazine Travel + Leisure a une nouvelle fois récompensé l’hôtel Brando de Tetiaroa, mais aussi le reste du groupe Pacific Beachcomber en Polynésie.

L’hôtel Brando de Tetiaroa vient une nouvelle fois de s’illustrer sur la scène touristique internationale. La cérémonie des World’s Best Awards 2017 Reader’s du magazine Travel + Leisure a élu l’hôtel « Meilleur resort du Pacifique Sud » et « Second meilleur hôtel au monde ». Par ailleurs, le Paul Gauguin a reçu le premier prix dans la catégorie « Midsize Ship Ocean Cruise Line » et les deux Intercontinental de Bora Bora ont été récompensés dans la catégorie « Meilleurs resort du Pacifique Sud ».