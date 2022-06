Le Conseil des femmes fête ses 40 ans

Le Conseil des femmes qui rassemble 20 associations s’est réuni au foyer Pu O Te Hau pour fêter son 40e anniversaire. L’occasion de revenir sur la montée en puissance de cette fédération au cours des dernières années, et de visiter le chantier de l’extension du foyer, dont le financement n’est pas encore bouclé et qui se trouve alourdi par l’augmentation du prix des matériaux. La présidente du Conseil des femmes, Chantal Galenon, appelle aux dons privés.

Chantal Galenon a rendu hommage aux fondatrices du Conseil des femmes, en particulier Tuianu Le Gayic dont le foyer Pu O Te Hau porte le nom, et dit sa fierté de présider depuis 2015 et d’avoir élargi le Conseil des femmes, déclaré d’utilité publique en 2017.

« Au départ il n’y avait que 5 associations, dit Chantal Galenon. Quand je suis arrivée il y en avait 12, et aujourd’hui 20. C’est un travail de longue haleine, et j’ai tenu à intégrer des femmes des îles éloignées, parce que ces femmes-là, lorsqu’il leur arrive quelque chose, elles sont très seules. Elles ont beaucoup à apprendre aux Tahitiennes, ce sont des modèles pour nous, surtout depuis la Covid, elles ont été très courageuses, elles sont retournées vers la terre, la pêche, l’artisanat, et aujourd’hui je pense qu’elles sont plus conscientes de leur valeur. »

Le foyer Pu O te Hau accueille 40 femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales. Les mamans hébergées au centre ont dansé et chanté, avant le ma’a tahiti servi aux membres du Conseil et leurs invités.

Des places d’hébergement supplémentaires dès la fin 2022

Le 8 mars 2021, le Conseil des femmes posait la première pierre de son extension sur la parcelle voisine. Le Pays a contribué le terrain et 60 millions de Francs, et l’État a versé les 84 millions promis par Emmanuel Macron lors de son passage en Polynésie. 40 millions restaient à trouver, mais l’augmentation du prix des matériaux de construction est en train d’alourdir la note. Chantal Galenon reste optimiste.

Avant les festivités d’anniversaire, elle a mené les visiteurs de marque sur le chantier – le haut-commissaire Dominique Sorain et son épouse, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey et sa femme Katai, qui est la marraine du Conseil des femmes, Angeline Fritch, la ministre des Solidarités Virginie Bruant, Teura Iriti, et plusieurs membres du conseil municipal de Pirae. Cette première partie permettra d’héberger 30 personnes de plus. L’objectif du Conseil des femmes est d’inaugurer ce premier bâtiment le 25 novembre prochain, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Deux autres modules doivent suivre, un centre de formation et des studios qui seront loués à des femmes âgées ainsi que des jeunes femmes de 18 à 30 ans.

Pas d’engagement financier supplémentaire ferme du Pays, pour l’instant, pour garantir l’achèvement du projet. « Ça fait partie des dossiers qui sont sur mon bureau, les violences faites aux femmes c’est vraiment un dossier prioritaire, dit Virginie Bruant. On travaille déjà sur l’extension du réseau d’hébergement d’urgence, ça avance plutôt bien et j’espère que d’ici la fin de l’année tout ça va prendre forme et on va pouvoir faire plus de prévention. »