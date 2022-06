Covid : un premier cas de sous-variant Omicron détecté à Tahiti

Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de la plateforme Covid fait état de la découverte d’un premier cas de sous-variant Omicron (BA.4 ou BA.5) chez un voyageur de retour des États-Unis.

Au cours des deux dernières semaines pour lesquelles les données sont complètes, du 6 au 19 juin, un cas de variant Omicron a été découvert en Polynésie. Il s’agit des variants BA.4 ou BA.5 qui gagnent du terrain partout dans le monde ; le variant BA.5 en particulier semble lié aux nouveaux cas d’hospitalisations et de décès, mais la Polynésie est pour l’instant épargnée sur ce plan et ni décès ni hospitalisation n’ont été recensés récemment.

La personne concernée, un résident en Polynésie, revenait d’un voyage aux États-Unis. Le Dr Henri-Pierre Mallet avait d’ailleurs évoqué cette forte probabilité lors de la conférence de presse du 9 juin.

Depuis le 19 juin, le nombre de cas – sans précision sur le type de variant pour l’instant – a légèrement augmenté. Le carré épidémiologique diffusé ce mercredi fait état de 48 nouveaux cas en 48 heures, et d’un taux d’incidence de 30/100 000 habitants sur les 7 derniers jours. La plateforme Covid rappelle que le taux d’incidence dans le Pacifique, aux Amériques et surtout en Europe est en augmentation. En France métropolitaine, il approche 500/100 000 habitants.

Alors que le nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet stagne depuis plusieurs semaines – 81,4% des 12 ans et plus -, le nombre de doses de rappel inoculées aux 60 ans et plus est en légère augmentation, à 32,8%. La plateforme Covid recommande un rappel vaccinal aux personnes ayant eu leur dernière dose depuis plus de 6 mois, aux plus de 60 ans parmi lesquels sont détectés la majorité des nouveaux cas, et particulièrement aux plus de 80 ans et aux immunodéprimés.

Le centre de vaccination de l’Institut Mathilde Frébault sera ouvert samedi 25 juin de 8h à 11h30.