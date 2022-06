« Vélorution » à Tarahoi ce samedi 25 juin : Jason Man et l’association Te Motu donnent rendez-vous à la population à partir de midi pour un départ du cortège à 14 heures. La mobilisation pour « mettre la pression aux dirigeants » est un écho de celle qui a lieu en Europe et dans le monde. L’idée est de montrer que la date fatidique approche et qu’il est « urgent d’arrêter de détruire » plus que de trouver des modes de consommation moins destructeurs.

Le rendez-vous est donné samedi 25 juin à 14 heures place Tarahoi pour faire la « Vélorution » et « mettre la pression aux dirigeants politiques » concernant la problématique climatique. L’association Te Motu organise avec d’autres une marche festive pour le climat ce samedi, avec un concours de pancarte et un concours de costume végétal, et surtout une animation musicale de midi à 14 heures avant le début de la marche. Marche qui prend un format spécial de « vélorution » : les participants sont invités à venir en « moyen de transport sans moteur » – skate, vélo, trottinette – pour promouvoir les moyens de transport non polluants. C’est un mouvement mondial relayé localement, comme l’explique Jason Man, pour insister sur l’urgence climatique. Pour lui et pour e mouvement il s’agit de faire entendre que les actions déjà prises ne suffisent pas. « Si on n’attenue pas nos émissions de gaz à effet de serre, – qu’on ne les arrête pas – le réchauffement global va être tellement fort qu’on ne pourra plus rien faire », alerte l’activiste. Ce rassemblement a pour but de « faire du bruit » et « d’occuper la rue », pour envoyer un message aux dirigeants et espérer « offrir aux générations futures une planète habitable et pourquoi pas des écosystèmes sains » et riches d’espèces diverses.

« De la même manière qu’il faut construire le monde de demain, il faut déconstruire celui d’hier »

Les différentes associations impliquées, et Jason Man en particulier, font la promotion d’un mode de vie individuel plus sain, plus écocitoyen mais il concède « qu’en un sens, cela ne suffit pas » car « il faut le faire très rapidement ». « Apprendre à planter, à cuisiner ce qu’on plante, à être plus sobre en électricité, ça fonctionne » mais là où l’action du gouvernement est demandée, c’est pour « encadrer » ce changement. « On a besoin d’eux pour mettre des subventions au bon endroit, pour limiter certaines choses ». De manière générale, il estime que « tous les projets qui dépendent du pétrole et qui vont dans le sens de cette dépendance, il faut les stopper ».

Jason Man a participé récemment aux assises de la transition énergétique dont le bilan a été dressé. Il en ressort avec « l’envie d’encourager l’initiative » mais aussi d’accompagner le gouvernement pour une meilleure compréhension de la problématique climatique. Selon lui il y a trop souvent une « confusion entre transition énergétique et transition écologique ». « Passer au tout renouvelable ne règlera pas les crises écologiques » selon lui.