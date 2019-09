Le directeur de Tahiti Tourisme démissionne

Après 5 ans passés à la tête de Tahiti Tourisme, le directeur général Paul Sloan a décidé de rentrer aux Etats-Unis. Il a présenté sa démission au conseil d’administration mardi.

Lors du conseil d’administration de Tahiti Tourisme qui s’est tenu mardi après-midi, le directeur général de l’organisme de marketing de la destination a annoncé qu’il démissionnait de son poste à la fin de ce mois. Il a effectivement émis le souhait de « repartir aux États-Unis avec sa famille (…) pour saisir d’autres opportunités en dehors de Tahiti Tourisme ». Pendant les 5 années à la tête du GIE, Paul Sloan a reconstruit son équipe, son « image de marque mais aussi sa stratégie marketing et de communication digitale sur les marchés tant sur le plan local qu’à l’international ». La présidente du conseil d’administration Maïlee Faugerat et la ministre du tourisme Nicole Bouteau ont félicité le directeur général pour le travail qu’il a effectué ces dernières années.

Un appel à candidature sera lancé, dans les prochains jours, au fenua et à l’étranger, pour la reprise de ce poste. En attendant, la directrice marketing et communication du GIE, Vaihere Lissant, assurera l’intérim.

La poursuite de la stratégie de diversification des marchés émetteurs

Il a aussi été question lors de ce conseil d’administration, des « orientations budgétaires pour 2020 ». Ainsi, dans le prochain budget prévisionnel, il sera question de maintenir le budget relatif aux principaux marchés émetteurs de la destination, au vu du nombre de touristes générés par ces derniers.

Les administrateurs ont aussi décidé de « poursuivre la stratégie de diversification des marchés émetteurs de la destination » notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’Asie ne sera pas oubliée, même si elle représente « un défi mais un véritable potentiel » malgré « la baisse de fréquentation des visiteurs en provenance du Japon et de la Chine » et l’augmentation de l’enveloppe budgétaire.