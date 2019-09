« Les hommes viennent de Mars et les hommes de Vénus 3 », première représentation jeudi

Paul Dewandre et l’imitateur Thierry Garcia étaient présents mercredi matin à l’hôtel Intercontinental pour présenter le spectacle « Les hommes viennent de Mars, et les femmes de Vénus 3 ». La première représentation a lieu demain soir avant un deuxième show prévu samedi. La pièce est axée sur l’opposition masculin/féminin et non hommes/femmes. Nuance…

Paul Dewandre n’y va pas par quatre chemins. « Le livre est chiant vous l’avez lu ? ». Il fait référence au best-seller du psychothérapeute John Gray paru en 1992 qui a inspiré son spectacle sur les relations entre les hommes et les femmes. Ou plutôt entre le genre féminin et masculin comme il aime le rappeler.

Le show veut expliquer la logique masculine qui serait plus factuelle et la logique féminine jugée plus sensible. Il ne veut surtout pas mettre les gens dans des cases, mais cherche avant tout à donner des clés pour atteindre l’égalité. Paul l’affirme, son spectacle a sauvé des couples, a fait naître des bébés mais aussi causé des divorces. Son spectacle souhaite aider le genre masculin à comprendre le genre féminin et inversement. Ces deux mondes veulent une chose avant tout, être ensemble. Tout repose sur l’acceptation et l’appréciation de l’autre.

Paul Dewandre a pu faire face à certaines critiques, notamment sur les généralités qui peuvent émaner du spectacle. L’égalité hommes-femmes ne signifie pas que les deux genres sont semblables mais l’objectif est de tendre vers un « bilinguisme ».

Sur scène les rôles sont bien répartis entre Paul d’un côté dans le rôle d’un professeur qui expose les faits. Des scènes de vie quotidienne sont évoquées où les gens se reconnaissent et se mettent des « coups de coude pendant le spectacle » d’après Thierry Garcia. L’imitateur, qui a passé 12 ans chez les Guignols de Canal Plus, vient apporter un humour plus décalé au show. Il se base sur des imitations d’une vingtaine de personnages célèbres tout au long du spectacle, de Brice de Nice à Cristina Cordula en passant par Didier Deschamps.

Tous ces personnages viennent illustrer les relations de couples avec un fond musical varié et connu comprenant Stromaé ou Gainsbourg sur le thème.

Le spectacle à retrouver dès jeudi soir à l’Intercontinental de Tahiti pour éventuellement sauver son couple ou bien ouvrir les yeux sur une relation qui ne marcherait plus.