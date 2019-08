Le directeur régional de l’OMS à Tahiti

Présent en Polynésie française pour participer à la conférence des ministres de la Santé du Pacifique qui s’ouvre demain, le Dr Takeshi Kasai, directeur général de l’OMS (Organisation mondiale pour la santé) pour le Pacifique, a été reçu, lundi matin, par le président Edouard Fritch en présence du ministre de la Santé, Jacques Raynal.

Il s’agit de la première visite du Dr Kasai en Polynésie française. Lorsqu’il a été nommé à ces fonctions, le Dr Kasai a mis en avant trois sujets sanitaires particulièrement importants pour le Pacifique : les maladies non transmissibles, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, la prévention et la lutte contre les pandémies, et les effets du changement climatique sur la santé des personnes.

Lors de son entretien avec le président Fritch, le Dr Kasai a également échangé sur le sujet de la télémédecine, un apport technologique intéressant et qui peut s’avérer très utile pour les milieux insulaires du Pacifique. Le président Fritch a aussi estimé que c’est un axe de développement important pour la médecine en Polynésie française, afin d’assurer au mieux la continuité sanitaire.

Spécialiste de santé publique et de médecine tropicale, le Dr Kasai travaille à l’OMS depuis plus de 15 ans.

