« Adieu Monsieur Haffmann », un sujet universel

Du 31 août au 7 septembre au grand théâtre de la Maison de la Culture se jouera « Adieu Monsieur Haffmann ». Cette pièce qui se déroule pendant la période sombre de l’occupation allemande en France a reçu de très bonnes critiques et a été récompensée par quatre Molières en 2018.

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à son employé, Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ?

Tel est le pitch de cette pièce qui replonge le spectateur dans la France de Vichy. Celle de l’occupation, de la collaboration, mais aussi celle de la Résistance et celle d’hommes et de femmes qui ont eu à un moment donné à faire un choix. Pour autant cette histoire ne se veut pas pathétique ; si elle est profonde, elle se veut aussi satirique. Pierre finit par accepter le marché, mais c’est sous condition : “Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant (…) après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens (…) je suis stérile, Monsieur Haffmann. J’aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte …”

Cette pièce écrite par Jean-Philippe Daguerre a reçu de nombreuses critiques dithyrambiques lors de ses représentations en métropole et a été récompensée par quatre Molières en 2018 : Meilleur spectacle, Meilleur auteur, Révélation féminine et Meilleur second rôle masculin.

Le sujet étant plutôt « franco-français » et traitant d’un gros malaise au sein de la mémoire collective métropolitaine, cette pièce trouvera-t-elle un public en Polynésie ? Pour Élodie Cinquin, chargée de production et de communication dans la Compagnie du Caméléon, « cela reste un sujet universel »

« Adieu Monsieur Haffmann » se jouera le samedi 31 août à 19h30, le vendredi 6 septembre à 19h30 et le samedi 7 septembre à 19h30. Des séances scolaires sont prévues le jeudi 5 septembre à 13h.

Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

Interprétation : Charles Lelaure, Anne Plantey, Alexandre Bonstein, Charlotte Matzneff, Jean-Philippe Daguerre.

Tarifs et Billeterie :

Premier Hémicycle :Adulte: 4 500 F ; Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 12 000 F ; Etudiant / -18ans : 3 000 F ; – 12 ans : 2 500F

Deuxième Hémicycle : Adulte: 4 000 F ; Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 10 000 F ; Etudiant / -18ans : 3 000 F ; – 12 ans : 2 500 F

Points de vente à Carrefour Arue, Carrefour Faa’a, Carrefour Punaauia et Radio 1 à Fare Ute. Une billetterie en ligne est également disponible sur http://www.ticket-pacific.pf/ en rubrique « Billetterie ».