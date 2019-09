Le gouvernement envisage la construction d’un lycée à Moorea

Les élèves de Moorea désireux de poursuivre leurs études dans la filière générale du baccalauréat doivent obligatoirement se rendre sur Tahiti. Ceci engendre une saturation des internats et une augmentation de la fatigue due au trajet maritime quotidien et aux horaires des navettes. Fort de ce constat, le gouvernement a donc lancé un projet de construction d’un lycée sur l’île sœur.

Le gouvernement envisage la construction d’un lycée d’enseignement général et professionnel d’une capacité de 317 élèves à Moorea. Un projet dont on parle depuis plusieurs années, mais qui n’a encore jamais abouti.

Celui-ci comprendra une voie générale, comprenant 3 sections de niveau « seconde », 2 sections de niveau « première » et 2 sections de niveau « terminale » pour un total de 245 élèves. Une voie professionnelle de niveau CPAP (certificat polynésien d’aptitudes professionnelles) dans laquelle il y sera enseigné la « petite et moyenne hôtellerie», « polyvalence du bâtiment» ainsi que « l’exploitation polynésienne horticole et rurale», pour un total de 72 élèves.

Ce nouvel établissement sera attenant au lycée agricole d’Opunohu, afin de pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens comme l’internat, les locaux de restauration ou encore les équipements sportifs. Il sera conçu et construit en intégrant une approche environnementale.

avec communiqué