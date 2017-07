Le Heiva Tu’aro Maohi toutes voiles dehors

Les régates de va’a tauturu et motu ont ouvert le Heiva Tu’aro Maohi 2017 ce samedi matin dans la baie de Matavai. Chez les va’a tauturu, c’est Vaivai Te Moana qui se classe premier de la course. Chez les va’a motu, Manu Iva remporte la victoire.

Les va’a tauturu et les va’a motu ont inauguré les festivités du Heiva tu’aro ma’ohi ce samedi matin dans la baie de Matavai. Lors de cette course de pirogues, cinq va’a motu et six va’a holopuni ont effectué des parcours de 3 kilomètres pour les va’a taie et de 6 kilomètres pour les va’a tauturu. Contrairement à ce qui était attendu, les conditions étaient bonnes pour l’organisation de cette course puisque le vent moyen favorisait les performances.

Les va’a taie ont effectué un parcours en forme de triangle olympique dans la baie de Matavai. Le départ a été donné à 9h30 samedi matin et les équipages se sont élancés sur ce parcours de 3 kilomètres. L’équipage de Vaivai Te Moana, mené par Teraupo Richmond, domine toute la course et arrive premier, devant Va’a Taie Iti et Te Vaka qui arrivent exaequo.

Les va’a tauturu, sculptés pour le surf, ont effectué un parcours de 6 kilomètres en haute mer. Le départ de cette course a été donné à midi. C’est l’équipage de Manu Iva qui remporte la première place, devant Kuhela et Océane, après une course très serrée.

Cet événement sportif lance ainsi l’ouverture des épreuves de sports traditionnels de la période du Heiva. Cette édition 2017 est particulière puisqu’elle accueillera aussi le premier championnat du monde de grimper au cocotier. Le fenua s’opposera à sept autres pays du Pacifique parmi lesquels Hawaï, Fidji, Tonga et la Nouvelle-Zélande. Enoch Laughlin revient sur l’organisation de cette édition.