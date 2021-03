Le Marathon Polynésie la 1ère Vaa ouvre la saison le 27 mars

Le Marathon Polynésie la 1ère Va’a va se dérouler samedi 27 mars. Même si cette 30e édition aura lieu à huis clos, c’est un soulagement pour les rameurs qui peuvent enfin retrouver la compétition.

Le Marathon Polynésie la 1ère Va’a aura bien lieu, une 30e édition qui n’avait pas pu se tenir en 2020. Un aller retour Tahiti-Moorea via les passes de Taapuna et Vaiare, pour une distance totale de 46 kilomètres, qui ouvrira, samedi 27 mars, la saison des compétitions. Pas question, donc, de se louper côté sécurité sanitaire pour que l’événement ne soit pas le dernier de l’année. S’il y a de l’inquiétude, tout a été prévu pour éviter au maximum les risques : le parc Vaira’i a été entièrement privatisé pour la journée, les rameurs et leur staff pourront rentrer grâce à un bracelet de couleur selon leur catégorie, un balisage avec des directions d’entrée et de sortie est prévu, et enfin la panoplie, masque, gel hydroalcoolique et distanciation sociale, sera de rigueur.

Aucune animation ne se tiendra dans le parc, comme c’est pourtant l’habitude durant cette course, mais les Tuaro Ma’ohi seront présents pour ouvrir leur championnat de Tahiti en même temps que celui des îles. Enoch Laughlin assure que le Heiva Tuaro Ma’ohi aura bien lieu cette année, les sélections peuvent donc commencer. Au programme : grimper de cocotier, lancer de javelot, décorticage de coco et lever de pierres. « Le clou du spectacle sur terre », pour Fabrice Juste, directeur éditorial de Polynésie la 1ère. Même si les compétitions se déroulent à huis clos, c’est un soulagement qu’elles reprennent car sans objectif, difficile de maintenir de la motivation, comme l’explique Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va’a.

Une nouvelle catégorie : mixte, avec au moins deux rameuses

Neuf catégories sont prévues dont une nouvelle, la catégorie mixte, où chaque équipage doit comporter au minimum deux rameuses. Les départs auront lieu du parc Vaira’i à partir de 7 heures pour la première étape Tahiti – Moorea ; puis à partir de 10 heures pour la deuxième étape Moorea – Tahiti. Côté environnement, les organisateurs de la course seront plus stricts que les années précédentes, avec un balisage de l’aire maritime protégée de Nuarei où il est interdit de naviguer et une pénalité de 10 minutes pour les contrevenants. Les premières pirogues sont attendues vers 11h30 au parc Vaira’i. Le Marathon Polynésie la 1ère Va’a est désormais une course majeure du calendrier sportif.

Et pour patienter en musique jusqu’à samedi prochain, le clip de la chanson de Raumata spécialement composée pour le Marathon :