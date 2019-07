Le ministre Sébastien Lecornu annoncé au Congrès des communes

Les visites ministérielles s’enchaînent. Après Nicole Belloubet, c’est Sébastien Lecornu, le ministre chargé des Collectivités territoriales, qui sera en Polynésie du 26 au 31 juillet.

Son programme exact n’est pas encore connu, mais il se rendra à Rikitea, où se tient le Congrès des communes du 30 juillet au 2 août.

Sébastien Lecornu avait été le premier membre du gouvernement Macron à venir en Polynésie française. À l’époque, en septembre 2017, il était secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et le plus jeune du gouvernement. Il avait passé trois jours à Tahiti et Bora Bora, où il avait été sensibilisé aux problématiques des communes polynésiennes en matière d’assainissement, d’adduction d’eau potable et de traitement des déchets. Il devrait donc être dans son élément à ce congrès, dont le thème cette année est « nos liens à notre environnement ».

Depuis le 16 octobre dernier, Sébastien Lecornu est ministre en charge des collectivités territoriales (sous l’autorité de Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires). Au début de l’année 2019, suite à la crise des gilets jaunes, c’est lui qui avait été chargé d’organiser le « grand débat national ».

Lors d’une rencontre à Paris avec le président Édouard Fritch, Sébastien Lecornu s’était montré, selon la présidence, « disposé à accompagner la Polynésie dans ses réformes, et en particulier à promouvoir toute simplification juridique et réglementaire dans le fonctionnement des collectivités locales ».