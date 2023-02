Le nouveau centre de recherche de l’UPF est terminé

Le campus d’Outumaoro inaugurera la semaine prochaine son nouveau pôle de recherche, un chantier de plus de 2 ans à 1,2 milliard de francs. L’université en profite pour organiser, jeudi prochain, une grande conférence de la recherche en Polynésie pour présenter ses travaux et évoquer de nouvelles collaborations.

Lire aussi : À l’université, un nouveau cocon et de nouvelles ambitions pour la recherche

Journée chargée pour l’université, jeudi 2 mars. Sur le campus d’Outumaoro, à quelques mètres de l’entrée de la grande nef du bâtiment de l’université, sera inauguré le nouveau pôle de recherche de l’UPF. La fin d’un chantier de plus de deux ans qui aura coûté 1,2 milliard de francs, répartis entre l’État, le Pays et les fonds propres de l’établissement. Le résultat : un bâtiment multifonctions de 5 000 mètres carrés, dans lequel on trouve un auditorium, plusieurs salles de réunion, des bureaux d’enseignants-chercheurs, une caféteria et bien sûr des laboratoires, dotés de « plateaux techniques de haut niveau ». L’idée est à la fois de donner de nouvelles possibilités à la recherche polynésienne – en matière de chimie, de biologie, d’écologie ou d’imagerie électronique, notamment – mais aussi libérer de la place pour les étudiants – environ 3 000, deux fois plus que ce qui était prévu lors de la construction – dans le reste des bâtiments. D’autres travaux sont donc à prévoir dans des salles existantes, avant de lancer la prochaine étape du plan de réorganisation avec l’agrandissement de la bibliothèque universitaire.

L’UPF profite de cette inauguration pour organiser sa 5e conférence sur la recherche en Polynésie française, ce même jeudi 2 mars. L’occasion pour les scientifiques du pays de présenter leurs travaux aux autorités, aux acteurs économiques et pourquoi pas au grand public. L’occasion aussi de se réunir, et d’évoquer de nouvelles coopérations institutionnelles et partenariats « public-privé », sur le thème « Océan, insularité et grandes transitions : l’apport de la recherche, de l’innovation et des partenariats pour explorer des solutions« . Un thème qui est aussi développé au niveau régional par l’UPF et ses partenaires : une conférence des universités du Pacifique doit notamment avoir lieu aux îles Cook en juillet prochain. Au menu de cette conférence de jeudi 2 mars : des présentations de programmes de recherches, une table ronde sur l’enjeu politique de l’innovation, des conférences de chercheurs, doctorants et étudiants de master et des remise des prix. Renseignements à retrouver sur la page facebook de l’UPF.

Avec communiqué