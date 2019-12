Le président en visite à Moorea

Le président Edouard Fritch a assisté, vendredi matin, à l’ouverture officielle de la 3ème édition du Taure’a Move, au stade John Teariki, à Moorea. Le président a également effectué une visite auprès des malades de l’hôpital de Moorea.

La ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, le chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer, le président de la commission permanente de l’Assemblée de la Polynésie française, John Toromona, et le maire de Moorea, Evans Haumani, étaient également présents.

Organisé par l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), le Taure’a Move rassemble 1 500 jeunes, autour de cinq villages, lors de trois jours de festival. Les objectifs du Taure’a Move sont entre autres d’œuvrer pour une jeunesse responsable et solidaire, de favoriser la cohésion et la mixité sociale, et d’offrir un espace d’expression et de valorisation des jeunes talents.

Après l’ouverture du Taure’a Move, dans le cadre des fêtes de fin d’année, le président Edouard Fritch a ensuite, en compagnie du Dr Biarez, effectué une visite auprès des malades de l’hôpital de Moorea. Des cadeaux ont été offerts à cette occasion aux enfants présents.

Avec communiqué