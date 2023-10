Le registre des cancers bientôt opérationnel

Une convention entre la Caisse de prévoyance sociale et l’Institut du cancer de Polynésie française a été signée vendredi. Elle va permettre le partage de données indispensables à la bonne tenue du registre des cancers.

Attendue depuis près de deux ans, la convention relative au transfert de données entre la CPS et l’Institut du cancer a été signée ce vendredi en présence du ministre de la Santé Cédric Mercadal, afin de permettre la bonne tenue du registre des cancers. La mise en place de ce registre fait partie d’une des missions portées par l’ICPF. « Aujourd’hui nous signons un partenariat avec la CPS, car toutes les longues maladies passent par son contrôle. Elle a en sa possession les éléments qui permettent de déterminer les prescriptions effectuées par les practiciens en matière de cancer. Ce registre permettra à l’ICPF de répertorier les spécialistes prescripteurs et d’avoir une vision médicale d’ensemble » a déclaré le ministre de la Santé.

Teanini Tematahotoa, la directrice de l’ICPF, explique que « ce registre des cancers, nous permettra d’être le plus exhaustif et le plus précis. Nous devons être en mesure de donner des chiffres fiables, de recenser les cas de cancers, classifier les traitements adaptés, ainsi que les stades des pathologies. Cet outil va concentrer toutes les informations et les données relatives aux cancers du Fenua et il nous servira de base dans notre travail. Il est important de souligner que ce transfert va se faire de manière réglementée et encadrée. Nous allons pouvoir élaborer un rapport complet sur les statistiques et les données des cancers en Polynésie française qui sera rendu public prochainement. C’est une très belle avancée pour les Polynésiens. »

