Le stade Willy Bambridge en plein lifting

Le stade Willy Banbridge est fermé depuis le 2 mai pour huit mois de travaux et devrait à nouveau être accessible aux 500 usagers quotidiens au mois de janvier 2023. La pelouse synthétique va être totalement remplacée, tandis que la piste et les espaces de fitness et work-out vont être rénovés.

Rappelez-vous, ce stade situé en bas de la vallée de Tipaerui accueillait autrefois le Tiurai et ses papio, occasionnant au passage des nuisances sonores pour les riverains. Le stade Willy Bambridge avait été réaménagé en 2007 et rencontrait depuis lors un grand succès auprès de la population de Papeete et de son agglomération. Au grand dam de ses usagers de tous âges et de tous milieux, il est fermé au public depuis le 2 mai pour huit mois de rénovation. Plus de 500 personnes le fréquentent quotidiennement : « On trouve le papy qui fait du sport avec sa mootua, raconte Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete, des jeunes des quartiers, des travailleurs qui viennent tôt le matin pour faire un petit footing avant d’aller au boulot ou bien du foot avec des amis. » Le stade est également fréquenté par la plupart des établissements scolaires alentour, de l’école primaire To’ata aux collèges et lycées entre autres. Pour Rémy Brillant, « on voit qu’il y a vraiment une nécessité et que cela répond à un besoin ». La commune souligne que le stade est dans la continuité d’un ensemble d’aménagements permettant la pratique de sports incluant la piscine de Tipaerui, le parc Paofai, et la promenade de Motu uta.

« Nous sommes contents d’investir pour la jeunesse »

La piste d’athlétisme va être refaite, mais l’essentiel des travaux, c’est le remplacement de la pelouse synthétique et des couches sous-jacentes – permettant de drainer les eaux pluviales des 8 000 m² du stade et d’apporter une certaine souplesse au terrain – mais aussi à la remise à neuf des équipements de work-out, d’un espace de fitness et de la piste de courses. Le choix d’une pelouse synthétique permet des économies d’entretien par rapport à un gazon naturel. Ici il consistera simplement en un « balayage » de l’EPDM – caoutchouc spécial – superposé au gazon pour lui apporter de la souplesse. Selon le maitre d’ouvrage, la pelouse synthétique a une durée de vie d’une dizaine d’années si on en prend soin. Le coût total de l’opération s’élève à 135 millions de francs, financés par la commune, le contrat de ville et le Pays : « des travaux qui coûtent horriblement cher, pour Paul Maiotui, premier adjoint au maire de Papeete, mais nous sommes contents d’investir pour la jeunesse ».