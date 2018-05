Le Tahoeraa au point mort

Le Tahoeraa huiraatira avait bien fait le plein au premier tour des territoriales. Le parti orange n’a gagné que 852 voix entre les deux tours, contre plus de 5 400 pour le Tavini et près de 13 000 pour le Tapura. Le parti orange passe de 14 à 11 sièges à Tarahoi. Son président, Gaston Flosse, annonce des recours contre les élections et se tourne déjà vers les municipales de 2020 en redoublant d’attaque contre ses deux cibles : le Tapura et l’Etat.

De 62 340 voix en 2013, le Tahoeraa est tombé à 37 606 suffrages au second tour des territoriales en 2018. Le parti orange a surtout confirmé dimanche qu’il n’avait pas de réserves de voix après avoir fortement mobilisé au premier tour. Alors que le Tapura a progressé de 12 930 voix et le Tavini de 5 466 voix entre deux tours, le parti de Gaston Flosse a plafonné en ne récupérant que 852 voix en quinze jours.

Pire, le parti orange a perdu dimanche les communes de Moorea-Maiao, Taiarapu Ouest, Anaa, Napuka, Pukapuka et Tatakoto. Le Tahoeraa est uniquement resté en tête chez Fernand Tahiata à Tubuai, chez Woullingson Raufauore à Maupiti, ou encore à Rapa, Tahuata et Ua Pou.

Le groupe Tahoeraa passe donc de 14 à 11 élus à l’assemblée. Gaston Flosse fait entrer à Tarahoi les deux syndicalistes Angélo Frébault et Vaitea Legayic, le journaliste James Heaux et bien sûr sa tête de liste Geffry Salmon. Exit Loïs Salmon, Jean Temauri, Michel Leboucher, Sandra Levy-Agami, Evans Haumani ou encore Elise Vanaa…

Gaston Flosse annonce des recours contre l’élection

Edouard Fritch n’aura « pas de félicitations » de Gaston Flosse. Le leader du Tahoeraa a repris son discours de campagne en accusant Edouard Fritch d’avoir « distribué » les moyens du Pays pour « acheter » ses électeurs. Le leader du Tahoeraa annonce d’ailleurs des recours contre les élections territoriales, même s’il dit ne pas être « confiant » sur leur devenir, puisque selon lui Edouard Fritch est « toujours protégé par l’Etat ».

Gaston Flosse se tourne maintenant vers les municipales de 2020. Il refuse d’annoncer s’il sera candidat sur Pirae, mais cible ses deux adversaires : le Tapura et l’Etat.