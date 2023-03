Le Tapura, A Here ia Porinetia et Hau Ma’ohi ont déposé leur liste

Trois partis ont déposé leur liste ce vendredi au Haut-commissariat : le Tapura Huiraatira, A Here ia Porinetia et Hau Ma’ohi. Il faut désormais attendre le récépissé officiel que le Haut-commissariat doit délivrer une fois les listes validées.

Une étape a été franchie pour trois partis ce vendredi. Jean-Claude Tang, mandataire du Tapura Huiraatira, Nuihau Laurey et Nicole Sanquer pour A Here ia Porinetia et Tauhiti Nena pour Hau Ma’ohi ont déposé leurs listes pour les prochaines territoriales. Une formalité qui peut prendre pas mal de temps car chaque candidat doit « répondre aux conditions d’éligibilité requises » et présenter une attestation d’inscription sur une liste électorale. La déclaration doit également comporter la signature de chaque candidat accompagné d’une copie de leur pièce d’identité. Certains, restés à l’extérieur, ont dû passer des coups de fils pour compléter les informations. Tauhiti Nena, venu une première fois à midi, est revenu dans l’après-midi.

Le dépôt de liste clôt une étape importante pour les partis : la répartition de leurs candidats. Ce qui ne se fait pas sans heurts. « C’est comme une équipe de football, explique Jean-Claude Tang, on va avec plusieurs candidats suivant la section et le président fait les choix. Des blessés ? Non pas vraiment, nous sommes en politique. » Certains noms annoncés au congrès de samedi dernier ne sont finalement plus sur la liste définitive, qui n’a pas encore été officiellement dévoilée. Pour les îles du Vent, Teura Iriti est la tête de liste sur la 1ère section, Édouard Fritch est en deuxième position. Tepuaraurii Teriitahi mène la liste sur la 2e , et Simplicio Lissant sur la 3e, Yseult Bucher sera la tête de la section des îles Gambier et Tuamotu de l’Est, Benoît Kautai sur la section des Marquises, Gaston Tong Sang pour les îles Sous-le-Vent, Frédéric Riveta pour les Australes et Tahuhu Maraeura pour les Tuamotu de l’Ouest.



Des blessés, il y en a eu dans le camp de Tauhiti Nena, avec le départ de Te Nati-Rassemblement national Polynésie d’Éric Minardi et Here Ai’a de Gustave Taputu. « On était à cinq partis politiques, des regroupements syndicaux, énormément d’élus, mais toutes les personnes que nous avons rassemblées sur la liste de Hau Maohi, sont des personnes qui ont un bon esprit et la volonté de développer ce pays pour le bien des Polynésiens. Il faut garder 73 noms et j’avais une centaine de candidats. Il fallait tenir compte du poids politique de chacun… » Tauhiti Nena dévoilera sa liste samedi après-midi.

Du côté de A Here ia Porinetia, Nuihau Laurey reconnaît que la constitution des listes est effectivement « la partie la plus compliquée ».

Chez A Here ia Porinetia, pour les îles du Vent, Teave Chaumette est la tête de liste sur la 1ère section, Nicole Sanquer sur la 2e, et Nuihau Laurey sur la 3e, Félix Tokoragi sera la tête de la section des îles Gambier et Tuamotu de l’Est, Étienne Tehaamoana sur la section des Marquises, Sylviane Terooatea pour les îles Sous-le-Vent, Hereata Tanepau pour les Australes et Bernard Natua pour les Tuamotu de l’Ouest (voir liste complète ci-dessous). Interrogé sur d’éventuelles alliances au second tour, Nuihau Laurey répond « à chaque jour suffit sa peine ».

Les trois partis doivent désormais attendre un récépissé définitif délivré par le Haut-commissariat. Les partis ont jusqu’à ce lundi, midi, pour déposer leur liste. Le tirage au sort qui détermine l’ordre d’affichage sera effectué ce mercredi 22 mars entre les listes dont la déclaration de candidature aura été enregistrée. Et ces listes seront publiées au Journal officiel de la Polynésie française quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes, soit vendredi 24 mars pour le premier tour.

