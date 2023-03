Papeete-Seattle-Paris avec ATN : ce sera toute l’année

Air Tahiti Nui opérera sa nouvelle liaison Papeete vers Paris-CDG via Seattle-Tacoma toute l’année à compter du 12 juin prochain.

Après l’inauguration de la route Papeete Seattle le 4 octobre dernier et l’annonce d’une extension sur Paris du service bi-hebdomadaire pour la période Eté 2023, Air Tahiti Nui annonce l’extension de la route Papeete Paris via Seattle pour la prochaine saison Hiver IATA (Association du transport aérien international).

À partir du 12 juin 2023, cette nouvelle desserte vers et depuis Paris sera couplée aux cinq rotations programmées via Los Angeles, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Papeete et Paris de juin à septembre 2023.

Nouveau programme de la saison Eté Papeete – Paris via Seattle en heure locale

Pour la prochaine saison Hiver qui débute le 29 octobre 2023, les horaires évolueront comme suit :

La liaison directe Tahiti-Seattle était déjà « une belle réussite » qui permettait à la compagnie au tiare « d’offrir encore plus d’options à notre clientèle basée à Tahiti, tout en permettant aux habitants de la région de Seattle de profiter de plus de choix pour explorer la France et l’Europe », selon le directeur général d’ATN, Mathieu Béchonnet. « Notre décision de passer à un service toute l’année est rendue possible aujourd’hui grâce à l’accueil positif que nous recevons. »

À noter que l’aéroport de Seattle-Tacoma est classé 4 étoiles par Skytrax Airport Rating, et a été désigné meilleur aéroport en Amérique du Nord au cours des deux dernières années. C’est l’aéroport le plus important du Nord-Ouest des États-Unis et le 8e d’Amérique du Nord. Depuis « Sea-Tac », 31 compagnies aériennes proposent des liaisons directes vers 91 destinations domestiques et 28 destinations internationales. C’est l’un des « hubs » de Delta et d’Alaska Airlines.