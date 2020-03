Le tourisme à visage humain de Destination Marquises

Pouvoir faire découvrir son île, sa culture, de la façon dont nous la vivons : chacun souhaiterait pouvoir offrir cette expérience à des voyageurs. C’est le défi relevé par l’équipe de Destination Marquises. Séjour en immersion, village d’accueil et maintenant portail numérique…Rien n’arrête ces enfants des Marquises.

Jeune start-up déjà récompensée par le concours du Tourisme, Destination Marquises est la preuve que l’on peut faire du tourisme autrement, en s’appuyant sur le numérique tout en conservant l’authenticité.

Cette mission, c’est un enfant de la terre des hommes, Kohu Barsinas, qui en a eu l’idée. Il s’est ensuite adjoint les précieux conseils d’un marquisien bien connu dans le tourisme local, Pascal Erhel Hatuuku. Tous les deux mettent en lumière tous ce qu’offrent les Marquises de découvertes, de cultures et de paysages via le digital et plus précisément un portail numérique mis en ligne il y a deux mois. Ce portail centralise l’ensemble des acteurs économiques, artistiques et culturels de l’archipel pour faciliter l’information aux voyageurs. L’opportunité aussi pour les Marquisiens d’obtenir une visibilité, même au fond d’une vallée isolée, comme l’explique Kohu Barsinas.

Selon la Communauté de communes des Marquises, 10 000 touristes séjournaient sur l’archipel en 2010, et ce chiffre est passé à 17 000 l’année dernière. De la demande, il y en a donc sur ce créneau, le portail a d’ailleurs déjà eu plus de 5 000 consultations. Il faut dire que loin du tourisme de consommation des grands hôtels et des décors de cartes postales, les Marquises s’imposent comme une destination plus authentique, « un tourisme privilégié d’une Polynésie autrement » indique Pascal Erhel Hatuuku. Destination Marquises a donc décidé de développer une formule parfaitement adaptée à ce contexte : le séjour en immersion dans un village d’accueil. Une expérience unique pour les touristes mais aussi pour les hôtes.

Une prochaine immersion est prévue en avril prochain à Tahuata. Les inscriptions sont ouvertes.

Fort de la confiance que les Marquisiens leur témoignent, Kohu et Pascal ne comptent pas s’arrêter là. Dans un coin de leur tête, une idée de boutique en ligne mais aussi des formations à l’intention des acteurs économiques de Te Fenua Enata.