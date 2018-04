L’élection d’Yvonnick Raffin à la présidence de la TEP reportée

Le conseil d’administration de la TEP (société de Transport d’énergie électrique en Polynésie) s’est réuni ce vendredi matin pour élire son nouveau président et nommer le directeur général de la SEM. Mais des administrateurs ont soulevé des problèmes d’ordre juridique et ont préféré reporter la réunion au lundi 16 avril prochain.

« On n’a pas élu de président du conseil d’administration, il y a des incertitudes sur le plan juridique, donc on a décidé de repousser le CA au lundi 16 avril », a indiqué Dauphin Domingo à l’issue de la réunion de ce vendredi matin, qui devait voir l’élection du directeur de la CPS, Yvonnick Raffin, à la tête du conseil d’administration de la TEP. Au cours de ce CA, le directeur général Thierry Trouillet devait être de nouveau nommé à ce poste – un changement de PCA fait automatiquement tomber le DG. D’après nos informations, dès le début de la réunion, des administrateurs ont fait part de leurs interrogations quant à la légalité de ces choix. Pour Yvonnick Raffin, certains se demandent si les fonctions de directeur de la CPS sont compatibles avec la présidence d’une SEM (société d’économie mixte). Concernant le poste de directeur général, la question du « pantouflage » soulevée par la chambre territoriale des comptes en octobre 2017 a été remise sur la table. Thierry Trouillet était le conseiller technique à l’Énergie du ministre Nuihau Laurey quand il a été nommé directeur général de la TEP en avril 2016. Or, dans ce cas, « une période de latence de 3 ans doit être respectée », souligne la CTC.

Face à ces incertitudes juridiques, la séance a été suspendue. Les administrateurs ont ensuite décidé de se laisser le temps de faire appel à des experts juridiques. Ils doivent se retrouver le lundi 16 avril avec le même ordre du jour, et notamment l’élection du PCA et la nomination du directeur général. Contacté, Yvonnick Raffin se dit satisfait qu’un éclairage juridique puisse être apporté sur cette question.