L’emploi stable en septembre

Les chiffres de l’emploi salarié en Polynésie française n’ont pas varié d’une décimale au mois de septembre. Dans le détail, on note tout de même une baisse de -0,7% dans le secteur de la construction et une hausse de +0,7% dans celui de l’hôtellerie.

Les chiffres de l’emploi salarié en Polynésie française, orientés à la hausse depuis 2014, sont restés strictement stables au mois de septembre dernier, selon l’ISPF. Dans le détail, les secteurs de l’hôtellerie (+0,7%), de l’industrie (+0,5%) et des services (+0,2%) sont orientés à la hausse. Ceux de la construction (-0,7%) et du commerce (-0,4%) à la baisse. A noter une conjoncture plutôt défavorable pour la construction depuis un an (-1,8% d’emplois) et au contraire assez favorable sur la même période pour l’hôtellerie (+4%), l’industrie (+2,9%) ou le commerce (+2,7%).