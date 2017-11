Annie Fayn revisite un conte d’Andersen

La petite marchande d’allumettes, inspirée du conte d’Andersen La petite fille aux allumettes sera présentée au Grand théâtre de la Maison de la culture à l’occasion du traditionnel spectacle de Noël de l’académie Annie Fayn. En association avec la chorale Te reo nui, l’école de danse a revisité le conte pour gommer le triste épilogue.

Le conte d’Andersen La petite fille aux allumettes met en scène une petite fille seule dans la rue le soir de Noël, tentant vainement de vendre ses allumettes aux passants qui l’ignorent. Son père, violent, la bat si elle ne rapporte pas d’argent. Résignée et transie de froid, elle gratte les allumettes et imagine à travers les flammes les scènes heureuses qu’elle n’a jamais eu l’occasion de vivre. Les cadeaux de Noël, le sapin et le repas à table apparaissent dans les allumettes jusqu’à l’apparition de sa grand-mère, seule personne lui ayant donné de l’amour.

Le spectacle n’est pas une nouveauté au fenua. Il a déjà été monté en 1998 par Annie Fayn, directrice de la célèbre académie de danse. La compagnie s’occupe de l’intégralité du spectacle de cette année, des costumes aux décors en passant par les artistes. Le choix du conte d’Andersen n’est pas anodin. En mettant en scène le rapport de la petite fille avec sa grand-mère, le parallèle est établi avec l’importance de la mamie chez les enfants polynésiens. Triste à l’origine, le conte a été revisité pour transmettre toutes les émotions liées à la magie de Noël. Et d’après Annie Fayn, la tristesse a été gommée du spectacle.

Un conte contemporain

La Maison de la culture va permettre à des enfants choisis par les services sociaux d’être invités au spectacle et de vivre au plus près la magie de Noël. Au-delà des émotions de la fête, le spectacle souhaite dénoncer l’individualisation de la société à travers cette petite fille ignorée de tous. La transmission de valeurs est importante selon Hinatea Ahnne, directrice de la Maison de la culture.

La représentation est prévue le vendredi 8 décembre à 19h30. Pour la deuxième année consécutive, le collectif Ohana s’associe au spectacle pour récolter des jouets et des vêtements à destination des enfants défavorisés. La collecte s’achèvera le 16 décembre pour une distribution des cadeaux prévue le matin de Noël. L’année dernière, 22 bennes de 4×4 remplies de jouets avaient été collectées.