L’empreinte carbone du fenua toujours plus élevée qu’en métropole

Les récentes données du bilan énergétique 2021 produit par l’Observatoire polynésien de l’énergie fait état de 9,5 tonnes d’équivalent carbone par habitant. Un chiffre supérieur à celui de France métropolitaine la même année qui avoisinait tout juste les 9 tonnes.

L’heure est au bilan. Selon l’Observatoire polynésien de l’énergie l’empreinte carbone du fenua est de 9,5 t d’équivalent CO2 par habitant. Un chiffre inferieur de 10 % à celui de 2019 à cause des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire mais qui reste toutefois supérieur à l’empreinte moyenne d’un habitant de France métropolitaine, à 9 t d’équivalent CO2. Autre chiffre à retenir de ce bilan : 368 millions, c’est le nombre de litres d’hydrocarbures importés au fenua en 2020. Un chiffre représentatif d’une année où la consommation des Polynésiens est revenue au niveau pré pandémie et où malgré les efforts menés en faveur de la transition énergétique, le renouvelable ne gagne pas de terrain face aux hydrocarbures dans le mix électrique. Il a même plutôt tendance à reculer. Il faut dire qu’entre 2020 et 2021, la consommation électrique a augmenté alors que la production des barrages hydroélectriques, principale source d’énergie verte dans le pays, a plutôt chuté.