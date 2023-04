Une consultation publique pour la future place Vaiete et ses alentours

Le Port autonome lance un « appel à idées » à la population : que faire des 13 000 mètres carrés entre le terminal de croisière et la gare maritime, une emprise qui englobe la place Vaiete. Via la page Facebook du port, les usagers de la zone sont invités à « imaginer le front de mer de demain ».

Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, accompagné du directeur du port autonome Jean-Paul Le Caill, et du directeur général des services de la ville de Papeete Rémy Brillant, ont lancé ce matin un « appel à idées » aux usagers du front de mer. La question : que faire des 13 000 mètres carrés entre le terminal de croisière, qui sera achevé début juillet, et la gare maritime ? La consultation publique est ouverte depuis ce matin, sous la forme d’un formulaire accessible depuis la page Facebook du Port autonome. Elle va durer trois semaines, après quoi le Port se donne un mois pour élaborer un programme, un cahier des charges, et lancer un concours d’architecte.

Pour Jean-Paul Le Caill, qui vient de voir le nouveau schéma directeur du Port autonome approuvé par le conseil des ministres, il s’agit de donner la possibilité aux piétons de parcourir tout le tour de la rade, depuis l’embouchure de la Tipaerui jusqu’au bout de la digue de motu Uta, soit environ 4,5 km.

Les responsables ont tout de même quelques pistes : l’un des problèmes de la place Vaiete est son exposition au soleil et le manque d’ombre, qui fait que l’endroit est peu attirant en journée. Il faudra aussi prendre en compte les besoins des automobilistes, et des commerçants : depuis la suppression du parking pour réaliser les travaux du terminal de croisière, la fréquentation du quartier du commerce a souffert du manque de stationnement. Le terminal de croisière va disposer de 205 places de parking, qui seront sans aucun doute rapidement occupées. L’emprise à aménager comprend aussi l’actuel parking de la gare maritime, dont les usagers ont besoin.