Les bénévoles des Tefana Water Days ramassent 4,7 tonnes de déchets

L’association sportive Tefana chasse sous-marine organisait la 16e édition des Tefana Water Days samedi. 4,7 tonnes de déchets ont été ramassés dans la baie de Vaitupa, sur terre et dans l’eau.

Une centaine de bénévoles, dont une vingtaine de plongeurs, ont participé samedi aux Tefana Water Days. La baie de Vaitupa, son lagon et son littoral, a ainsi été débarrassée de 4,7 tonnes de déchets, constitués essentiellement de pneus, de bouteilles en plastique et en verre et de canettes. L’association était particulièrement surprise de voir autant de monde venir pour le ramassage, comme le raconte Havaiki Atger, l’organisatrice pour ces Tefana Water Days.

Beaucoup de pneus ont été ramassés comme chaque année, dont de très gros pneus d’engins de chantier. « Nous n’avons pas d’explication à la présence de tous ces pneus. On ne sait pas d’où ça vient. Il y avait aussi des tôles, des voitures téléguidées, des bouteilles en verre. » Tous ces déchets ont été récupérés par la mairie de Faa’a qui se chargera de leur tri et de leur traitement. Les années précédentes, l’association récupérait entre six et huit tonnes de déchets. La baisse de cette 16e édition pourrait être un bon signe mais Havaiki Atger attend de voir ce que donneront les ramassages des années suivantes. Pour les bénévoles, les sentiments sont toujours mitigés entre la satisfaction de faire une bonne action et le découragement de voir autant de déchets, chaque année, sur le littoral et le lagon. « La première édition, rappelle Havaiki, était consacrée au ramassage des taramea, ces étoiles de mer qui mangent les coraux, puis voyant la quantité de déchets dans l’eau, l’association a décidé de consacrer cette journée à leur ramassage. » L’idée est désormais pour cette association de pêcheurs et de chasseurs, de « rendre à la mer ce qu’elle nous donne ».