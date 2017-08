Les Champignons de Paris de retour au Petit théâtre

Après des représentations en octobre et en mars dernier dans les îles, la pièce Les Champignons de Paris est de retour les 15 et 16 septembre prochain au Petit théâtre de la Maison de la culture.

On ne présente plus la pièce de la compagnie du Caméléon et du Théorème de Plank, Les Champignons de Paris. Après le vif succès des premières représentations à Tahiti en 2016, l’oeuvre a connu un aussi franc succès dans les îles. Et pour ceux qui l’auraient manquée, la pièce revient les 15 et 16 septembre prochain au Petit Théâtre de la Maison de la culture. Les comédiens, Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay, y racontent l’histoire des essais nucléaires réalisés sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, à travers des éléments d’archives audio et vidéo, des témoignages et des archives de l’époque.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne www.ticket-pacific.pf.